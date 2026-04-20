Horóscopo: el signo del zodíaco que es el más insoportable para discutir

Otro de sus rasgos más característicos es su memoria emocional. El horóscopo señala que este signo rara vez olvida una traición o una pelea fuerte. Esto significa que, en medio de una discusión, puede traer al presente situaciones del pasado, aumentando la tensión.

Además, su forma de expresar el enojo no siempre es explosiva. En muchos casos, se manifiesta a través de comentarios directos o actitudes frías que dejan sin palabras a la otra persona.

En definitiva, dentro de los signos del zodíaco, Escorpio se destaca por su intensidad y su forma de enfrentar los conflictos. Cuando se enoja de verdad, discutir con él no es tarea fácil, y por eso es considerado el más insoportable en este terreno.