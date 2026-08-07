Bancos privados se suman al programa de desendeudamiento familiar instrumentado en la Ciudad

Según se sabe, la cantidad de personas insolventes alcanzó los 5,9 millones, mientras que la morosidad continuó creciendo en 18 de las 30 principales entidades financieras de la Argentina, gracias a las políticas de ajuste instrumentadas por el Gobierno Nacional, que incluyen pérdida de empleos formales y el desplome del poder adquisitivo de los asalariados.