Horóscopo de hoy para Aries, Escorpio, Leo y los 12 signos: tu suerte este domingo 24 de agosto

El horóscopo en Minutouno.com 

Conocé las predicciones del horóscopo de este domingo 24 de agosto de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

El domingo 24 de agosto de 2025 es un día para disfrutar del descanso y la tranquilidad. La energía del Sol en Virgo invita a organizar y reflexionar sobre la semana que viene, mientras que la Luna en Capricornio te da la disciplina para concretar esos planes. Es un buen momento para recargar energías y pasar tiempo con tus seres queridos.

Horóscopo del domingo 24 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Hoy te sentirás con un extra de energía. Es un excelente día para hacer ejercicio, salir a caminar o practicar algún deporte que te guste. En el amor, la sinceridad será clave, así que no temas expresar lo que sentís.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Disfrutá del tiempo en casa y de la compañía de tus seres queridos. La energía del día te invita a relajarte y a recargar tus baterías. En el amor, es un buen momento para disfrutar de la tranquilidad de tu relación.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente estará muy activa y curiosa. Es un buen día para leer un libro, ver una película o explorar nuevas ideas. En el amor, la comunicación será esencial para evitar malentendidos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Hoy sentirás la necesidad de conectar con tus emociones. Es un día ideal para pasar tiempo a solas y reflexionar sobre lo que te hace feliz. En el amor, tu intuición será tu mejor guía.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El domingo te invita a salir y disfrutar. Tu carisma estará en su punto más alto, lo que te permitirá atraer nuevas oportunidades y conocer gente nueva. En el amor, tu calidez y generosidad serán valoradas.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Con el Sol en tu signo, tu energía está en su punto más alto. Es un día perfecto para dedicarte a lo que realmente te gusta y pasar tiempo con tus seres queridos. En el amor, es un buen momento para expresar tus sentimientos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Buscá la calma y el equilibrio. Hoy es un buen día para actividades que te relajen, como la meditación o el yoga. En el amor, no temas pedir lo que necesitás.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu intuición estará muy aguda, confía en ella para guiarte en tus decisiones. En el amor, la pasión se hará presente, y si estás soltero, es un buen momento para salir y conocer gente.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Es un buen día para explorar nuevas ideas y aventurarte en lo desconocido. Podrías recibir una invitación inesperada que te abra nuevas puertas. En el amor, la espontaneidad será clave para mantener viva la chispa.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La Luna en tu signo te invita a tomar decisiones importantes. Sentirás que tu esfuerzo comienza a dar sus frutos, y tu disciplina te ayudará a alcanzar tus metas. En el amor, tu honestidad será valorada.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Es un día para romper la rutina y explorar tu creatividad. Podrías sentir la necesidad de pasar tiempo a solas para ordenar tus pensamientos. En el amor, buscá la libertad y la espontaneidad.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu sensibilidad y empatía te harán conectar con los demás de una forma más profunda. Es un buen día para expresar tus emociones y compartir tus sentimientos. En el amor, la conexión espiritual será clave para tu felicidad.

