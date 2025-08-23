Horóscopo: cuál es el signo del zodíaco que nunca olvida una traición

En el amor, Escorpio puede mostrarse como la pareja más intensa y protectora, pero también la más difícil de perdonar si siente deslealtad. En la amistad, su lealtad es total, aunque si lo traicionan, es capaz de cortar el vínculo sin mirar atrás. En el trabajo, no olvida quién le jugó sucio y suele devolver la jugada en el instante en que tiene ventaja.