Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: las tormentas volverán al AMBA antes de lo previsto
La buena noticia del Servicio Meteorológico Nacional es que suben las marcas térmicas. La mala es que pronosticadores anuncian lluvias.
Las lluvias volverán a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense antes de lo previsto, según están anunciando pronosticadores del tiempo: agosto se despedirá con agua.
Pero la buena noticia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la zona del AMBA es que luego de un fin de semana con temperaturas mínimas muy bajas, subirán las marcas térmicas y se comenzará a vivir un clima primaveral.
Cómo sigue el tiempo en el AMBA
Para el domingo, el termómetro descenderá a los 5 grados, pero ampliará también su máxima a los 18 grados. Con cielo soleado durante la mañana, el viento provendrá en esta oportunidad desde el Noroeste. Hacia la tarde, aparecerán algunas nubes y podría haber ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora nuevamente, lo que se extenderá también hacia la noche.
En tanto, el lunes promete mejorar las térmicas: el día iniciaría con una mínima de 9 grados y podría alcanzar los 21, asegurando un día muy primaveral. Además, el cielo estará despejado, por lo que será una jornada ideal para disfrutar al aire libre. El viento soplará desde el Oeste y la posibilidad de precipitaciones, al momento, es nula.
Pronóstico día por día en el AMBA
- Sábado: mínima de 8° y máxima de 15°, con cielo algo nublado.
- Domingo: mínima de 5° y máxima de 18°, ambiente frío y soleado.
- Lunes: mínima de 9° y máxima de 21°, empieza a sentirse el cambio.
- Martes: mínima de 9° y máxima de 20°, clima templado.
- Miércoles: mínima de 10° y máxima de 20°, pleno calorcito primaveral.
- Jueves: mínima de 10° y máxima de 10°.
- Viernes: mínima de 13° y máxima de 21°, leve baja pero todavía agradable.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según el sitio Meteored, el octavo mes del año se despedirá de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires con chaparrones, porque se esperan lluvias para el fin de semana que viene.
El sábado que viene, 30 de agosto, se esperan lluvias y lloviznas en el AMBA, mientras que el domingo 30 se anuncian tormentas más fuertes, que podrían tener continuidad en la madrugada del primero de septiembre.
A partir del primero día del mes de la primavera comenzarán a mejorar las condiciones del tiempo y no se anuncian lluvias al menos en la semana inicial del noveno mes del año.
