Preocupante alerta meteorológica este domingo en Buenos Aires: una a una las zonas bajo peligro
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Cómo sigue el tiempo en el AMBA.
El domingo estará complicado en gran parte de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona de su costa atlántica, más que nada en Mar del Plata, por una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Pero no solo en Buenos hay alerta, porque también en la Patagonia del país y en algunas zonas del norte también están bajo alerta meteorológica emitida por el organismo oficial.
En tanto, en la zona del AMBA se espera buen tiempo pero con una mañana muy fresca y con vientos fuertes, algo que se modificará después del mediodía.
Alerta amarilla en Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona de la costa atlántica está bajo alerta amarilla por vientos vientos fuertes del sector oeste, que llegarán con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
El mapa de las zonas afectadas en la Provincia
Además, en el sur está bajo alerta toda la Patagonia, desde Tierra del Fuego, pasando por Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. También habrá vientos fuertes en partes de las provincias de La Pampa, Salta y Jujuy.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Pronóstico para el AMBA
Para este domingo, el termómetro descenderá a los 5 grados, pero ampliará también su máxima a los 18 grados. Con cielo soleado durante la mañana, el viento provendrá en esta oportunidad desde el Noroeste. Hacia la tarde, aparecerán algunas nubes y podría haber ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora nuevamente, lo que se extenderá también hacia la noche.
En tanto, el lunes promete mejorar las térmicas: el día iniciaría con una mínima de 9 grados y podría alcanzar los 21, asegurando un día muy primaveral. Además, el cielo estará despejado, por lo que será una jornada ideal para disfrutar al aire libre. El viento soplará desde el Oeste y la posibilidad de precipitaciones, al momento, es nula.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario