Preocupante alerta meteorológica este domingo en Buenos Aires: una a una las zonas bajo peligro

Además, en el sur está bajo alerta toda la Patagonia, desde Tierra del Fuego, pasando por Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. También habrá vientos fuertes en partes de las provincias de La Pampa, Salta y Jujuy.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico para el AMBA

dia primavera parque centenario Días soleados y con temperaturas agradables.

Para este domingo, el termómetro descenderá a los 5 grados, pero ampliará también su máxima a los 18 grados. Con cielo soleado durante la mañana, el viento provendrá en esta oportunidad desde el Noroeste. Hacia la tarde, aparecerán algunas nubes y podría haber ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora nuevamente, lo que se extenderá también hacia la noche.

En tanto, el lunes promete mejorar las térmicas: el día iniciaría con una mínima de 9 grados y podría alcanzar los 21, asegurando un día muy primaveral. Además, el cielo estará despejado, por lo que será una jornada ideal para disfrutar al aire libre. El viento soplará desde el Oeste y la posibilidad de precipitaciones, al momento, es nula.