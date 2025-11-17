MinutoUno

Horóscopo de hoy para Escorpio, Leo, Virgo y los 12 signos: tu suerte este lunes 17 de noviembre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada.

Conocé las predicciones del horóscopo de este lunes 17 de noviembre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

El lunes comienza con la Luna en Piscis, tras haber dejado Acuario. Esta energía nos conecta con la intuición, la sensibilidad, y la empatía. Es un día para fluir y evitar el exceso de análisis. Además, la persistencia de Mercurio Retrógrado en Sagitario nos obliga a revisar los planes de viaje o las comunicaciones importantes.

Resumen Astrológico del Día

  • Tema Central: Intuición, sensibilidad, empatía y creatividad. Necesidad de conectar con las emociones y el lado espiritual.
  • Influencia: Luna en Piscis (ideal para la creatividad y el arte, menos ideal para la lógica estricta).
  • Día Ideal para: Actividades artísticas, meditación, trabajo humanitario, y hacer una pausa para escuchar la voz interior.

Horóscopo para el lunes 17 de noviembre

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

El inicio de semana te pide introspección y descanso. La Luna en Piscis ilumina tu zona del inconsciente y la sanación. Es un buen día para escuchar tu intuición en lugar de lanzarte a la acción. Evita el estrés y dedica tiempo a actividades que te relajen y recarguen energías.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El foco está en tus amistades, grupos y proyectos a largo plazo. La Luna te invita a ser más empático y sensible con tu círculo social. Es un día ideal para colaborar en equipo o ayudar a un amigo. Tus sueños y visiones para el futuro están muy claros, anótalos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La Luna en Piscis pone el énfasis en tu carrera y estatus público. Sentirás una gran inspiración creativa en el trabajo, pero debes ser realista con los plazos. Es un buen momento para pedir ayuda o guiarte por tu intuición profesional. La comunicación con figuras de autoridad puede ser sutil.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Tu atención se dirige a la expansión, el conocimiento y los viajes. La energía te invita a soñar en grande con tu próximo destino o a sumergirte en un nuevo tema de estudio. La intuición te guiará en cualquier trámite legal o académico que debas realizar.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El lunes se centra en las finanzas compartidas, deudas e intimidad. La energía te pide ser compasivo y comprensivo en temas de dinero. Es un buen momento para abordar asuntos delicados con tu pareja o socio de forma empática. Evita los excesos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El foco está en tus relaciones de pareja y asociaciones. Con la Luna en tu signo opuesto, es un día para ceder un poco el control y enfocarte en las necesidades del otro. La empatía es clave para resolver cualquier malentendido, especialmente con Mercurio Retrógrado de fondo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La rutina diaria, la salud y el trabajo requieren tu atención. Este lunes es ideal para organizar tu espacio de trabajo de manera creativa. Presta atención a las señales de tu cuerpo; es un buen día para iniciar una dieta o rutina que te nutra emocionalmente.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu zona de creatividad, romance y diversión se ilumina. La Luna en Piscis te da una profunda sensibilidad artística. Es un excelente día para el romance, el arte o pasar tiempo de calidad con niños. Sigue tu pasión y no temas ser vulnerable.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El hogar, la familia y tu estabilidad son el centro del día. Sentirás una profunda necesidad de confort y paz. Es un buen momento para reorganizar tu casa de forma que te dé bienestar. Las conversaciones familiares serán muy emotivas y requieren empatía.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El día está lleno de comunicación, trámites y networking. Tu mente está muy intuitiva, lo que te ayuda a tomar decisiones rápidas. Es un buen momento para escribir, pero recuerda que Mercurio está retrógrado, así que revisa dos veces antes de enviar correos importantes o firmar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El foco está en tus finanzas personales y tu valor propio. La Luna en Piscis te pide ser creativo para generar ingresos. Es un día ideal para pensar en cómo tus talentos humanitarios o artísticos pueden traducirse en valor económico. Confía en tu intuición al comprar.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Con la Luna en tu signo, tú eres la prioridad. Te sentirás más sensible, conectado e intuitivo que de costumbre. Dedica el día a nutrirte física y emocionalmente. Confía en tus instintos, ya que tu percepción estará al máximo nivel.

