Tras las tormentas, tiene fecha el regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuándo vuelven las precipitaciones

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El sitio especializado Meteored prevé que el jueves regresen las precipitaciones al AMBA. El informe de este portal tiene entre 60 y 80% de probabilidades de lluvia débil, entre las 15 horas y la medianoche.

Sin embargo, el SMN, en su pronóstico extendido, no espera por ahora lluvias para esa jornada ni para el resto de la semana. El jueves se presentaría con cielo mayormente nublado de principio a fin, con marcas térmicas de entre 15 y 25 grados.

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre 13 y 22 grados. El sábado tendría casi idénticas condiciones, de acuerdo con el organismo nacional.

meteored (2) Pronóstico de lluvias en el AMBA para el jueves, según Meteored.