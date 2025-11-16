Tras las tormentas, tiene fecha el regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuándo vuelven las precipitaciones
El informe de los pronosticadores del clima ya prevén cuándo se daría el retorno de las lluvias al AMBA, y sería en cuestión de días.
El fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estuvo signado por el calor y las altas temperaturas pero también por las fuertes tormentas que azotaron a varias zonas el domingo, y si bien se espera un inicio de semana con buenas condiciones, el regreso de las lluvias ya tiene fecha, de acuerdo con los pronosticadores.
Por un lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un lunes con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche, junto a temperaturas de entre 10 grados de mínima y 23 de máxima, sintiéndose un descenso térmico.
Para la continuidad de la semana, el martes tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con nuevamente altas temperaturas: 15 de mínima y 30 de máxima.
El miércoles, siempre de acuerdo con el organismo nacional, se anticipa con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 16 y 26 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El sitio especializado Meteored prevé que el jueves regresen las precipitaciones al AMBA. El informe de este portal tiene entre 60 y 80% de probabilidades de lluvia débil, entre las 15 horas y la medianoche.
Sin embargo, el SMN, en su pronóstico extendido, no espera por ahora lluvias para esa jornada ni para el resto de la semana. El jueves se presentaría con cielo mayormente nublado de principio a fin, con marcas térmicas de entre 15 y 25 grados.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre 13 y 22 grados. El sábado tendría casi idénticas condiciones, de acuerdo con el organismo nacional.
