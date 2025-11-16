Quién gana las elecciones presidenciales en Chile: los resultados
Alrededor de 15.770.000 chilenos estaba habilitados para elegir este domingo al nuevo mandatario del país trasandino, que asumirá en marzo del año próximo.
Cerca de 15.770.000 personas estaban habilitadas para elegir este domingo al nuevo presidente de Chile, que sucederá a Gabriel Boric; al tiempo que los chilenos votaron para renovar por completo la Cámara de Diputados y 23 de los 50 escaños del Senado de la república.
En total, fueron ocho los candidatos a gobernar el país trasandino, con una previsión de cambio radical de signo político, ya que —según las encuestas— el oficialismo izquierdista caería ajustadamente frente a alguna de las opciones de derecha o ultraderecha en una eventual segunda vuelta.
Ello a pesar de que la oficialista Jeannette Jara (Unidad por Chile) es la candidata mejor posicionada, pero lejos del 50% necesario para imponerse en primera vuelta, lo que en el balotaje redundaría en el triunfo de una opción opositora tras la cual se encolumnaría la derecha que, a priori, va atomizada.
Resultados de las elecciones de Chile
Escrutado el 27,38% de los votos, la candidata comunista Jeannete Jara y el postulante de la derecha José Antonio Kast se encaminan a definir en un balotaje el 14 de diciembre quién será el próximo presidente en Chile.
Jara, heredera del presidente saliente Gabriel Boric, obtiene el 26,29% de los votos, seguido por Kast, del Partido Republicano, con el 24,66%.
Uno por uno, los candidatos a la presidencia de Chile
Jeannette Jara es la candidata con mejores números en las encuestas previas, a pesar del desgaste del oficialismo progresista que gobierna el país desde marzo de 2022; se presenta bajo el sello Unidad por Chile, que engloba a varias agrupaciones políticas: Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido Liberal e independientes, entre otros partidos menores.
Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido) representa a la centroderecha tradicional de la política chilena; José Antonio Kast (Partido Republicano de Chile) a la derecha, y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), que irrumpió con fuerza en los últimos meses, es el candidato de la extrema derecha.
En una eventual segunda vuelta, todos ellos podrían llamar a votar por el candidato que supere la primera y compita oficialista Jara. Incluso si quien llega al balotaje es el youtuber Kaiser, considerado por la prensa trasandina como afín a las ideas pinochetistas, referenciado internacionalmente con Donald Trump y, sobre todo, con Javier Milei.
También se postulan el economista de centro Franco Parisi (Partido de la Gente), el cineasta y exdiputado Marco Enríquez-Ominami (independientes/Partido Humanista), el dirigente del fútbol chileno Harold Mayne-Nicholls (independientes) y el referente de izquierda Eduardo Artés (independientes).
NOTA EN DESARROLLO
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario