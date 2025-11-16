Quién gana las elecciones presidenciales en Chile: los resultados

Jara, heredera del presidente saliente Gabriel Boric, obtiene el 26,29% de los votos, seguido por Kast, del Partido Republicano, con el 24,66%.

Uno por uno, los candidatos a la presidencia de Chile

jannette jara candidata oficialista chile La candidata oficialista Jeannette Jara.

Jeannette Jara es la candidata con mejores números en las encuestas previas, a pesar del desgaste del oficialismo progresista que gobierna el país desde marzo de 2022; se presenta bajo el sello Unidad por Chile, que engloba a varias agrupaciones políticas: Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido Liberal e independientes, entre otros partidos menores.

Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido) representa a la centroderecha tradicional de la política chilena; José Antonio Kast (Partido Republicano de Chile) a la derecha, y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), que irrumpió con fuerza en los últimos meses, es el candidato de la extrema derecha.

En una eventual segunda vuelta, todos ellos podrían llamar a votar por el candidato que supere la primera y compita oficialista Jara. Incluso si quien llega al balotaje es el youtuber Kaiser, considerado por la prensa trasandina como afín a las ideas pinochetistas, referenciado internacionalmente con Donald Trump y, sobre todo, con Javier Milei.

También se postulan el economista de centro Franco Parisi (Partido de la Gente), el cineasta y exdiputado Marco Enríquez-Ominami (independientes/Partido Humanista), el dirigente del fútbol chileno Harold Mayne-Nicholls (independientes) y el referente de izquierda Eduardo Artés (independientes).

