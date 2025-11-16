Crimen de la psiquiatra en La Plata: los estremecedores datos de la autopsia

Crimen de la psiquiatra en La Plata

El asesinato de Virginia Franco fue descubierto el sábado, cuando un amigo de la víctima llamó al 911 tras encontrarla sin vida en su domicilio ubicado en Cantilo, entre 15A y 17, en la localidad de City Bell. El cuerpo estaba sobre un charco de sangre, lo que evidenciaba la violencia del ataque.

Este hombre, que mantenía una relación de confianza con Franco al punto de manejar sus cuentas bancarias, fue demorado de manera preventiva. Sin embargo, luego recuperó la libertad y, según fuentes judiciales, no está siendo investigado por el momento.

La investigación continúa con el análisis de pruebas y la búsqueda de pistas que permitan esclarecer el crimen, mientras crece la preocupación en la comunidad por la brutalidad del hecho.