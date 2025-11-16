Crimen de la psiquiatra en La Plata: los estremecedores datos de la autopsia
La autopsia reveló que Virginia Franco, de 68 años, sufrió un ataque brutal y presentaba heridas defensivas. La causa fue recaratulada como homicidio en ocasión de robo.
La autopsia realizada al cuerpo de Virginia Franco, la reconocida psiquiatra de 68 años hallada muerta en su vivienda de La Plata, aportó datos clave para la causa, que ahora está caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.
El informe confirmó que la víctima falleció por un shock hipovolémico, producto de un profundo corte en el cuello que le provocó una pérdida masiva de sangre. Además, presentaba lesiones en manos y antebrazos, lo que indica que intentó defenderse del ataque.
Los investigadores también constataron que la casa estaba completamente revuelta y que faltaba su teléfono celular, un detalle que refuerza la hipótesis de un robo previo al crimen.
En este contexto, la policía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho, mientras se analizan otras pruebas que podrían aportar pistas sobre el agresor.
Crimen de la psiquiatra en La Plata
El asesinato de Virginia Franco fue descubierto el sábado, cuando un amigo de la víctima llamó al 911 tras encontrarla sin vida en su domicilio ubicado en Cantilo, entre 15A y 17, en la localidad de City Bell. El cuerpo estaba sobre un charco de sangre, lo que evidenciaba la violencia del ataque.
Este hombre, que mantenía una relación de confianza con Franco al punto de manejar sus cuentas bancarias, fue demorado de manera preventiva. Sin embargo, luego recuperó la libertad y, según fuentes judiciales, no está siendo investigado por el momento.
La investigación continúa con el análisis de pruebas y la búsqueda de pistas que permitan esclarecer el crimen, mientras crece la preocupación en la comunidad por la brutalidad del hecho.
