Horóscopo de hoy para Géminis, Cáncer, Leo y los 12 signos: tu suerte para este martes 21 de octubre
Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.
Conocé las predicciones del horóscopo de este martes 21 de octubre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.
El martes 21 de octubre de 2025 es un día de gran importancia astrológica, ya que ocurre la Luna Nueva en Libra. Este evento marca un momento ideal para sembrar intenciones relacionadas con las relaciones, los contratos, las alianzas, la armonía y la justicia.
La energía del día se centra en la cooperación, el diálogo y el establecimiento de conexiones basadas en la reciprocidad y la equidad. Es un excelente día para la planificación, la disciplina y para encontrar la paz en el hogar, ya que el éxito verdadero requiere equilibrio. Se recomienda la autenticidad en todas tus interacciones.
Horóscopo del martes 21 de octubre de 2025
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
La Luna Nueva te impulsa a sembrar nuevas intenciones en tus relaciones personales y asociaciones. Es clave soltar el control y permitir que la vulnerabilidad transforme tus vínculos.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Es un día propicio para transformar hábitos financieros o profesionales que ya no funcionan. La planificación y la disciplina son esenciales. Mantener la calma te ayudará a que la energía fluya.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
La cooperación y el diálogo serán la clave para avanzar con serenidad. Evita mezclarte con personas que quieren lastimarte con mentiras sobre ti. La base de tus proyectos debe ser sólida.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Recibirás un llamado, mensaje o contrato nuevo laboral que te ayudará a crecer. Es momento de tener plenitud y encontrar estabilidad amorosa. Evita las culpas que no son tuyas.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Te sentirás más firme y seguro. La adaptabilidad y la cooperación serán claves para aprovechar oportunidades. Evita que el coraje golpee tu buen humor y estabilidad.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Contarás con una energía positiva para cristalizar tus objetivos. La cooperación será beneficiosa, pero mantén tu independencia de criterio. El resultado de tus acciones será racional.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
La Luna Nueva en tu signo es tu gran oportunidad para sembrar intenciones en el amor y los acuerdos. Busca la verdad y la objetividad en todos tus actos. La autenticidad te traerá éxito.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Se invita a una profunda introspección y sanación. Evita poner tanta pasión o coraje al contestar. Se avecinan cambios laborales que debes atender con los cinco sentidos alerta.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Se vislumbra una ocasión importante para la expansión. Tendrás prosperidad y ganancias a través de nuevos proyectos. Arregla tu casa y tu vida para vivir mejor.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Disfrutarás de un periodo de firmeza y consolidación. El éxito incluye la paz en el hogar, por lo que equilibrar ambos ámbitos será esencial. Enfócate en la estabilidad material.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Posibilidad de experimentar alteraciones o sucesos no planeados. La libertad será tu enfoque. Tendrás recompensas de estabilidad familiar o amorosa.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Tu percepción estará muy aguda; es fundamental guiarte por tu intuición. Te sentirás más seguro y abierto a la posibilidad de compartir tu felicidad. No dejes de lado tu sensibilidad.
