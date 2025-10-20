A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity y qué pasa en la gala

En este caso, el programa vuelve a salir desde las 22 horas, en el horario que parece ser el original del certamen, siempre y cuando Telefe no tenga compromisos deportivos.

Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity

La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.