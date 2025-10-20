A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity y qué pasa en la gala
El reality culinario de Telefe viene de sufrir sus primeras dos salidas, una por eliminación y otra por abandono. Cómo sigue este lunes.
MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe, completó su primera semana de competencia, en medio de los frecuentes cambios de programación que marean a los televidentes y seguidores habituales, tal como pasaba con su antecesor La Voz Argentina.
El programa de cocina ya sufrió varias modificaciones en sus primeras cuatro noches, generando confusión y quejas entre los televidentes. Los cambios, hasta ahora, fueron por transmisiones deportivas.
Pese a los horarios flexibles que obligan a la audiencia a estar atenta a la grilla, las cocinas siguen encendidas. El reality continúa con su emisión este este lunes, luego de lo que fue la primera eliminación: el "Roña" Castro.
Al mismo tiempo, Pablito Lescano sorprendió a sus compañeros y a los televidentes al anunciar que abandonaba el juego por decisión propia. El músico reveló tener compromisos laborales.
De esta manera, con Wanda Nara al frente de la conducción y el trío inamovible de jurados compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, el reality se prepara para una nueva emisión este lunes, donde su variado elenco de famosos volverán a poner a prueba sus conocimientos culinarios.
En este caso, el programa vuelve a salir desde las 22 horas, en el horario que parece ser el original del certamen, siempre y cuando Telefe no tenga compromisos deportivos.
Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity
La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
