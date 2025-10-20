Se afianza el pronóstico y la vuelta de las lluvias a Buenos Aires es inminente: cuándo y por cuántos días

Cuándo llegan las lluvias al AMBA

El organismo nacional mantiene sus pronósticos de lluvias en el AMBA para este miércoles 22 de octubre. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con probabilidades de chaparrones en la tarde y temperaturas de entre 16 y 26 grados.

El jueves, con cielo mayormente nublado, sería un descanso a la inestabilidad. Sería, además, la jornada más calurosa de la semana con una mínima de 18 grados y una máxima que treparía a 29.

Pero el SMN anticipa un cierre de semana otra vez con precipitaciones. El viernes, de esta manera, tendría tormentas aisladas durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 19 y 24 grados.

Las malas condiciones del clima se extenderían al sábado, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana pero mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. El termómetro rondará entre 15 y 22 grados.

El sitio especializado Meteored confirma los pronósticos del SMN, ya que marca "lluvia débil" para este miércoles a las 14 horas. Mantiene, además, 90% de probabilidades de precipitaciones para el viernes durante toda la jornada y con tormentas en la madrugada; y 70% para el sábado.

meteored (19) Semana con lluvias y tormentas en el AMBA, según el pronóstico del sitio Meteored.