Se afianza el pronóstico y la vuelta de las lluvias a Buenos Aires es inminente: cuándo y por cuántos días
El Servicio Meteorológico Nacional ratifica sus probabilidades de lluvias para los próximos días en el AMBA, con chances de tormentas fuertes.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un inicio de semana con clima estable y muy agradable, junto a temperaturas cálidas; pero las buenas condiciones no durarían mucho tiempo más, ya que se afianza el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que prevé un pronto regreso de las lluvias.
El lunes transcurrió con nubosidad variable, y la misma característica que tuvo el fin de semana: amplitud térmica, producto de una mínima de 14 grados y una máxima de 24, lo que dio lugar a mañana y noche fresca, pero mediodía y tarde templada.
Del mismo modo, se anticipa un martes con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y algo ventoso en la madrugada; junto a temperaturas de entre 15 y 27 grados.
Pero la continuidad de la semana en el AMBA estaría signada por la inestabilidad y el regreso de las lluvias y hasta tormentas, de acuerdo con el pronóstico del SMN.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
El organismo nacional mantiene sus pronósticos de lluvias en el AMBA para este miércoles 22 de octubre. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con probabilidades de chaparrones en la tarde y temperaturas de entre 16 y 26 grados.
El jueves, con cielo mayormente nublado, sería un descanso a la inestabilidad. Sería, además, la jornada más calurosa de la semana con una mínima de 18 grados y una máxima que treparía a 29.
Pero el SMN anticipa un cierre de semana otra vez con precipitaciones. El viernes, de esta manera, tendría tormentas aisladas durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 19 y 24 grados.
Las malas condiciones del clima se extenderían al sábado, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana pero mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. El termómetro rondará entre 15 y 22 grados.
El sitio especializado Meteored confirma los pronósticos del SMN, ya que marca "lluvia débil" para este miércoles a las 14 horas. Mantiene, además, 90% de probabilidades de precipitaciones para el viernes durante toda la jornada y con tormentas en la madrugada; y 70% para el sábado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario