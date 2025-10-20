Horóscopo: los signos del zodíaco que tendrán prosperidad en lo que queda de octubre

Virgo

Con el Sol iluminando su recorrido, Virgo experimenta un momento de claridad y orden interno. Su disciplina y constancia son recompensadas, especialmente en el terreno financiero y laboral. Gracias a una alineación favorable, puede organizar mejor sus recursos y proyectar a largo plazo. Este signo siente que todo el esfuerzo invertido en los últimos meses comienza a dar resultados tangibles, y su prosperidad no solo se mide en dinero, sino también en logros personales y satisfacción emocional.

Sagitario

El signo de fuego se encuentra en plena expansión, influenciado por la poderosa energía de Júpiter, su planeta regente. Octubre le abre puertas en el ámbito académico, profesional y económico. Los proyectos vinculados a la educación, los viajes o las inversiones resultan especialmente prometedores. La clave estará en mantener la confianza en su visión y administrar con sabiduría los nuevos recursos que lleguen. Sagitario brilla cuando se atreve a ir más allá, y este mes el universo lo impulsa a hacerlo.