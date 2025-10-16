Horóscopo de hoy para Virgo, Escorpio, Sagitario y los 12 signos: tu suerte para este jueves 16 de octubre

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

Encontrarás la fuerza y el apoyo necesarios en tu ambiente hogareño y en la pasión de tu pareja para emprender nuevos objetivos y planes. Si dejas que tu intuición actúe, podrías tener suerte en el azar. Es un día favorable para pensar en la adquisición de bienes o propiedades.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

Podrías sentir una gran opresión interior o ansiedad en el plano amoroso. Déjate llevar por tus instintos, y la sensación pasará. Habrá cambios en el hogar que te favorecerán. No insistas en hacerlo todo en solitario y acepta el apoyo de otros. Presta atención a los mensajes importantes que recibas.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

Serás requerido en tu círculo familiar y te verás en la obligación de ayudar a alguien, tarea que cumplirás a la perfección. El azar y la suerte te sonreirán. La suerte brilla en la expresión sincera de tus sentimientos; la autenticidad emocional te liberará de cargas.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

Te sentirás atraído por una persona muy especial que te abrirá los ojos ante un asunto poco claro o confuso. Será algo sorpresivo y dinámico. Los negocios y las finanzas avanzan a todo tren. Aprovecha las oportunidades para divertirte.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

Aunque tu vitalidad estará algo decaída, no te faltarán las fuerzas para cumplimentar todos tus objetivos. La relación con la familia podría ser tensa, pero tu dominio diplomático podrá con todo. Tu estado físico te impulsará a practicar algún deporte, hazlo con moderación.

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

Notarás más calma de ánimo, pero las circunstancias te exigirán ponerte las pilas a tope. No dejes nada sin terminar ni comprobar; mantén más firmeza y rigor. Con Venus en tu signo, deja de lamentarte por lo que no resultó y enfócate en lo que empieza a florecer.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Brotarán de ti fuertes pasiones. Si no las controlas, podrías desgastarte mucho para obtener cortos resultados. La noche te compensará ampliamente. En el amor, tendrás la oportunidad de aclarar alguna situación estancada que te preocupa.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Es posible que desees hacer algo diferente que rompa la rutina, pero tendrás que atender compromisos familiares antes. Luego, podrías darte cuenta de que esa nueva experiencia no valía tanto la pena. No te apresures con tus ideas, dales tiempo a echar raíces.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

No esperes milagros, pero las amarguras comienzan a alejarse y por fin podrás tener un espacio para ti. Se concretarán cambios que te acarrearán más responsabilidades; tómate tu tiempo para planificar cómo afrontarlas.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

Procura eludir un compromiso que puede crearte complicaciones. No mezcles dinero y amistad. En tu vida afectiva, podrías experimentar agobio o un fuerte deseo de mayor libertad e independencia. Lo recomendable es esperar antes de abordar temas delicados con la pareja.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

Te encontrarás mucho mejor y te centrarás en tus actividades, dejando a un lado las preocupaciones recientes. Estarás muy propenso a la ensoñación. Es muy posible que decidas hacer reformas en tu casa. Afronta con serenidad cualquier conversación delicada con tu pareja.