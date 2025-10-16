Murió un candidato a diputado nacional durante un debate en un programa de streaming

Quién fue Hernán Damiani

La figura de Damiani es clave en la historia política de Misiones. A lo largo de su carrera, representó al radicalismo desde diversas bancas, ocupando cargos tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura de Misiones y el Concejo Deliberante de Posadas. Además, presidió la UCR provincial en varias oportunidades, consolidando una trayectoria marcada por sus "fuertes convicciones" y su militancia partidaria.

La noticia generó reacciones en todo el arco político. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su dolor y respeto a través de su cuenta de X: "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo".

La repentina partida de Damiani deja un profundo vacío en el centenario partido y en la política misionera.

