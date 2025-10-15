Tenso cruce: Javier Milei, nervioso con Eduardo Feinmann al no poder explicar cómo "ponerle plata a la gente"

Así, el libertario sostuvo que no resuelve el problema "imprimiendo papelitos" ni "tomando deuda", y entonces nunca dijo cómo arreglarlo.

miieli feinmann

De todos modos, no fue el único momento de tensión entre Milei y Feinmann, que volvieron a cruzarse cuando hablaron de la renuncia de José Luis Espert y de sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.

Cuando el periodista le preguntó por el "daño electoral que le hizo a la campaña los vínculos narcos de Espert", el Presidente intentó desmentir algo que fue reconocido por el propio excandidato. "Yo no creo que Espert tenga vínculos narcos. O sea, eso fue parte de una campaña sucia", insistió.

"Básicamente entiendo que él no respondió en su momento de la manera correcta", argumentó Milei, pero Feinmann lo cruzó y afirmó que el diputado mintió", y apuntó: "Creo que le mintió a usted también. No le contó toda la historia".

feinamnn milei espert

De todos modos, el mandatarios sostuvo que fue una "operación para que no se discutiera lo que se tenía que discutir la campaña", y otra vez nervioso, sentenció: "¿ Y a mí qué me importa mirar para atrás? Yo necesito, digamos, seguir para adelante y ahora, digamos, con el Colo Santilli y con Karen Reichardt le estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos".

"Listo, digo, o sea, basta de mirar para el pasado. Digo, ya está, está terminado. ¿Qué quiere? ¿Que me ponga a llorar?", concluyó un enojado Milei.