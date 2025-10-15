Cambió el pronóstico y se adelanta la vuelta de las lluvias a Buenos Aires: cuándo se larga y por cuántos días
El Servicio Meteorológico Nacional sorprendió con sus probabilidades de lluvias en esta semana para el AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de un inicio de semana con condiciones del clima agradable y temperaturas cálidas, unas breves lluvias sorprendieron a los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y encima cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ahora prevé un regreso anticipado de las precipitaciones para los próximos días.
El miércoles había transcurrido con buen tiempo, cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 17 y 27 grados, pero con lluvias aisladas en la tarde y probabilidad de que continúen en la noche.
Se volvería a estabilizar el clima el jueves, que se presentaría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto a una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que treparía a 28, la más alta de la semana.
Tras varias jornadas con temperaturas cálidas, el tiempo tendería nuevamente a volverse inestable, junto a un descenso térmico, según anticipa el SMN.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El cambio del pronóstico del SMN prevé un anticipado regreso de las precipitaciones para este viernes 17 de octubre, que tendría lluvias aisladas en la mañana, pero mejorando desde la tarde con cielo nublado y pasando a mayormente nublado en la noche. Las temperaturas bajarían, con una mínima de 15 y una máxima de 23.
El sitio especializado Meteored también tiene chances de "lluvia débil" para las 8 de la mañana del viernes, con entre 30 y 40% de probabilidades.
El fin de semana, de acuerdo con ambos pronosticadores, sería nuevamente con buen clima. El SMN prevé un sábado con cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 y 22 grados.
Del mismo modo, el domingo del Día de la Madre tendría cielo parcialmente nublado en toda la jornada, con una temperatura mínima estimada en 12 grados, y una máxima que rondaría los 22.
