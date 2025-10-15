Cambió el pronóstico y se adelanta la vuelta de las lluvias a Buenos Aires: cuándo se larga y por cuántos días

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El cambio del pronóstico del SMN prevé un anticipado regreso de las precipitaciones para este viernes 17 de octubre, que tendría lluvias aisladas en la mañana, pero mejorando desde la tarde con cielo nublado y pasando a mayormente nublado en la noche. Las temperaturas bajarían, con una mínima de 15 y una máxima de 23.

El sitio especializado Meteored también tiene chances de "lluvia débil" para las 8 de la mañana del viernes, con entre 30 y 40% de probabilidades.

smn viernes (2) Pronóstico de lluvias en Buenos Aires para el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El fin de semana, de acuerdo con ambos pronosticadores, sería nuevamente con buen clima. El SMN prevé un sábado con cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 y 22 grados.

Del mismo modo, el domingo del Día de la Madre tendría cielo parcialmente nublado en toda la jornada, con una temperatura mínima estimada en 12 grados, y una máxima que rondaría los 22.