Horóscopo de hoy para Capricornio, Acuario, Leo y los 12 signos: tu suerte para este miércoles 15 de octubre

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu actividad profesional te llevará a desplazamientos que te brindarán beneficios. El amor te sonreirá con facilidad. Entras en un ciclo muy positivo para lo emocional.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Aumentarán tus contactos sociales. Escucha todas las proposiciones, pero no te precipites en las decisiones. Usa tu intuición, que estará muy acertada.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Será una jornada llena de sorpresas que podrían tocar tu fibra sensible. Aunque tu mente esté dispersa, tu corazón crecerá en amor. Se avecinan momentos románticos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Buscarás expandir tu ser y lograrás altos niveles de rendimiento. Es un día ideal para exponer tus necesidades y ser el protagonista de tu propia historia.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Aparecerán muchos proyectos y actividades que te motivarán. Tu vida social y laboral será intensa. Incluso el azar puede estar de tu parte.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu actitud será la clave para triunfar. No permitas que un pequeño achaque de salud te desanime; disfruta de lo que la naturaleza te ofrece a tu alrededor.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

El lado sentimental te aportará todo lo que deseas si no te precipitas. Pide menos y recibirás mucho más de lo que esperas. Un viejo asunto económico se resolverá a tu favor.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Se vislumbra una ocasión importante para la expansión o el desarrollo. Tienes el apoyo de los astros para emprender nuevos caminos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Disfrutarás de un periodo de firmeza y consolidación. El esfuerzo que has venido haciendo empieza a dar señales de recompensa y reconocimiento.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Hay posibilidad de experimentar alteraciones o sucesos no planeados. Plutón directo en tu signo te impulsa a tomar el control de tu proceso personal y transformarte.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu percepción e intuición estarán muy agudas, lo que es fundamental para guiar tus pasos. Un día excelente para la inspiración y la conexión espiritual.