Horóscopo de hoy para Virgo, Escorpio, Sagitario y los 12 signos: tu suerte para este jueves 20 de noviembre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.

El horóscopo en Minuto Uno

Conocé las predicciones del horóscopo de este jueves 20 de noviembre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

Este día está marcado por la Luna en Sagitario, que nos empuja a buscar el crecimiento, la verdad y la aventura, mientras que el Sol en Escorpio sigue profundizando nuestros temas internos. La energía es ideal para la expansión mental y el aprendizaje.

Horóscopo del jueves 20 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

  • Enfoque: Viajes, estudios superiores y expansión.
  • Predicción: Es un día excelente para planificar un viaje o iniciar un curso. Tu mente está abierta a nuevas ideas y filosofías. No tengas miedo de debatir, pero mantén la mente abierta a puntos de vista diferentes.
  • Consejo Clave: La suerte favorece a los audaces. Confía en tu instinto para dar un paso grande hacia adelante.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

  • Enfoque: Finanzas compartidas e intimidad emocional.
  • Predicción: Los temas de dinero que compartes con otros (deudas, herencias, impuestos o inversiones) se vuelven el foco. Podrías recibir una noticia favorable sobre un préstamo o acuerdo. A nivel emocional, profundizas un vínculo significativo.
  • Consejo Clave: Sé meticuloso con los números y transparente en tus negociaciones.

Géminis (21 de mayo – 22 de junio)

  • Enfoque: Relaciones y sociedad.
  • Predicción: Las relaciones personales y profesionales son el centro de atención. Es un día ideal para llegar a acuerdos, firmar contratos o tener conversaciones importantes con tu pareja o socios. Busca el equilibrio y la cooperación.
  • Consejo Clave: Evita la superficialidad. La honestidad emocional es clave para resolver cualquier tensión.

Cáncer (23 de junio – 22 de julio)

  • Enfoque: Rutina, trabajo y salud.
  • Predicción: Tu atención se centra en mejorar tu eficiencia diaria y tu bienestar. Es un buen momento para iniciar una dieta o rutina de ejercicios. En el trabajo, te sentirás más productivo, especialmente si te enfocas en organizar tareas pendientes.
  • Consejo Clave: Pequeños ajustes en tus hábitos pueden generar grandes beneficios a largo plazo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

  • Enfoque: Creatividad, romance y disfrute.
  • Predicción: Un día lleno de energía y optimismo. Tu creatividad está al máximo, ideal para hobbies, proyectos artísticos o pasar tiempo de calidad con los niños. En el amor, la chispa se enciende; es un excelente momento para citas o para expresar tus sentimientos.
  • Consejo Clave: No te reprimas. Expresa tu luz y disfruta del placer del momento.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

  • Enfoque: Hogar, familia y raíces.
  • Predicción: Los asuntos domésticos y familiares requieren tu atención. Podrías dedicar el día a decorar, reorganizar tu espacio o resolver un tema pendiente con un pariente. Sentirás la necesidad de nutrir tu base y encontrar seguridad emocional.
  • Consejo Clave: Busca la paz interior en tu entorno. La casa es tu refugio, cuídala.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

  • Enfoque: Comunicación, aprendizaje y desplazamientos.
  • Predicción: Estarás muy activo en la comunicación: llamadas, reuniones, correos. Es un día perfecto para aprender algo nuevo, escribir o hacer viajes cortos. Tus palabras tienen poder; úsalas para motivar o negociar.
  • Consejo Clave: Piensa antes de hablar, pero una vez que lo hagas, habla con convicción.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

  • Enfoque: Valores personales y finanzas.
  • Predicción: El foco sigue estando en tus recursos y tu autoestima. Es un día favorable para evaluar tu presupuesto, buscar nuevas fuentes de ingresos o hacer una inversión inteligente. Confía en tu valor y no te conformes con menos de lo que mereces.
  • Consejo Clave: No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo valoras lo que ya tienes.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

  • Enfoque: Personalidad, iniciativa y vitalidad.
  • Predicción: Con la Luna en tu signo, te sientes lleno de energía, optimismo y ganas de empezar cosas nuevas. Es tu día para brillar. Lanza tus ideas, haz esa llamada o toma la iniciativa en un proyecto. Tu carisma está por las nubes.
  • Consejo Clave: Sé fiel a ti mismo. El camino que inicies hoy tendrá un impacto a largo plazo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

  • Enfoque: Reflexión, descanso y asuntos ocultos.
  • Predicción: La energía te invita a la introspección. Necesitas tiempo a solas para recargar energías y procesar emociones. Asuntos del pasado o temas que habías dejado sin resolver pueden volver. Escucha a tu voz interior.
  • Consejo Clave: El descanso no es lujo, es una necesidad. Permítete soltar y meditar antes de actuar.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

  • Enfoque: Amigos, grupos y objetivos futuros.
  • Predicción: Un día muy social, ideal para conectar con amigos, participar en grupos o networking. Te enfocarás en tus metas y aspiraciones a futuro. Un contacto social puede abrirte una puerta importante a nivel profesional.
  • Consejo Clave: Colabora. La fuerza de la comunidad te ayudará a lograr tus sueños.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

  • Enfoque: Carrera, estatus y reconocimiento público.
  • Predicción: Los reflectores están sobre tu vida profesional. Es un excelente día para avanzar en tu carrera, buscar un ascenso o reunirte con figuras de autoridad. Tu reputación y esfuerzo serán reconocidos.
  • Consejo Clave: Actúa con confianza y profesionalismo. Estás listo para el siguiente nivel.

