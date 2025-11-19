La defensa de Cristina Kirchner tras la polémica por la foto con economistas en su domicilio
La expresidenta aseguró que todas las visitas están autorizadas por la Justicia y apuntó contra el Gobierno y los medios por la controversia.
Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro de la escena política este miércoles luego de que se viralizara una fotografía tomada en San José 1111, la casa donde cumple prisión domiciliaria, en la que aparece reunida con un grupo de nueve economistas jóvenes. La difusión de esa imagen generó un fuerte revuelo público y abrió interrogantes alrededor de los términos de su régimen de visitas. Frente a ese escenario, la expresidenta decidió responder directamente desde sus redes sociales.
En un extenso mensaje publicado en X, la líder del PJ cuestionó la controversia generada y afirmó que el encuentro se realizó dentro de los parámetros establecidos por la Justicia. “El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”, escribió.
Acto seguido, lanzó la pregunta que encabezó el eje de su defensa: “¿Cuál es el problema?”. Según explicó, todos los participantes ingresaron a su domicilio con autorización judicial. “No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal”, remarcó, desmintiendo versiones que insinuaban un incumplimiento del régimen impuesto.
Cristina también apuntó contra los cuestionamientos que la señalaban por supuestamente “hacer política” dentro de su domicilio. Aseguró que la indignación mediática no tenía que ver con la cantidad de personas presentes, ni con la naturaleza del encuentro: “La verdad de la milanesa es que lo que parece que molestó no fue ni el ‘número de personas’, ni que estaba ‘haciendo política’. Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.
La expresidenta recordó además que en semanas anteriores mantuvo reuniones similares y que en todos los casos difundió públicamente las imágenes sin ocultamientos. Para ella, la reacción actual se debe exclusivamente al contenido del encuentro, enmarcado en un debate económico que, según planteó, contrasta con las políticas impulsadas por la administración nacional.
Mientras el oficialismo evita pronunciarse formalmente sobre el episodio, el posteo volvió a activar la polarización política y alimentó el debate sobre los límites -legales y simbólicos- del ejercicio político desde una prisión domiciliaria. Cristina Kirchner, por su parte, eligió una estrategia clara: no solo justificar la reunión, sino convertirla en un nuevo capítulo de confrontación con el Gobierno y los medios que critica.
