Inminente llegada de las lluvias a Buenos Aires y más días con inestabilidad: a qué hora serán las tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional espera que lleguen las lluvias y tormentas en breve, antes del fin de semana largo, y Meteored detalló los horarios.

Lluvias en la zona del AMBA.

El calor y las buenas condiciones del clima que se mantienen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrían fecha de vencimiento, ya que es inminente el regreso de las lluvias y tormentas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

El miércoles mantuvo la tendencia del tiempo estable y agradable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondaron entre 14 y 25 grados.

Estas condiciones seguirían el jueves, pero solo en las primeras horas de la jornada, ya que luego llegaría se daría el regreso del mal clima y de precipitaciones, algunas de las cuales serían fuertes.

Más días con lluvias y tormentas en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA

El jueves, de acuerdo con el SMN, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado en la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y tormentas fuertes en la noche. El termómetro rondará entre 14 y 26 grados.

El organismo nacional prevé que la inestabilidad siga también el viernes, con tormentas aisladas en la madrugada y lloviznas en la mañana, mejorando recién en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. En tanto, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 22.

Según el sitio especializado Meteored, el jueves tendría precipitaciones durante casi toda la jornada. Su pronóstico marca lluvia débil desde las 11 y hasta las 20, con 90% de probabilidades de tormentas para las 17, sin que se mantenga la inestabilidad para el cierre de la semana.

Pronóstico de lluvias, hora por hora, para este jueves en el AMBA. Fuente: Meteored.

En cuanto al fin de semana, ambos pronosticadores esperan buenas condiciones. El SMN anticipa un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas de entre 12 y 23 grados.

Para el domingo, el organismo informa que habrá cielo algo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25.

