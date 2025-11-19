Inminente llegada de las lluvias a Buenos Aires y más días con inestabilidad: a qué hora serán las tormentas

El organismo nacional prevé que la inestabilidad siga también el viernes, con tormentas aisladas en la madrugada y lloviznas en la mañana, mejorando recién en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. En tanto, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 22.

Según el sitio especializado Meteored, el jueves tendría precipitaciones durante casi toda la jornada. Su pronóstico marca lluvia débil desde las 11 y hasta las 20, con 90% de probabilidades de tormentas para las 17, sin que se mantenga la inestabilidad para el cierre de la semana.

METEORED (4) Pronóstico de lluvias, hora por hora, para este jueves en el AMBA. Fuente: Meteored.

En cuanto al fin de semana, ambos pronosticadores esperan buenas condiciones. El SMN anticipa un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y con marcas térmicas de entre 12 y 23 grados.

Para el domingo, el organismo informa que habrá cielo algo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25.