Horóscopo: los signos del zodiaco que no se recomienda provocar por su volatilidad

Los signos del zodíaco que es mejor no provocar

Tauro: paciencia infinita… hasta que explota

Tauro es un signo conocido por su calma y paciencia. Si lo provocás, su paciencia puede agotarse y lo que antes era paz se convertirá en un terremoto. La clave para manejar a Tauro es respetar su esfuerzo y no burlarte de él.

Géminis: el estratega de la venganza

Géminis es el signo que todos consideran sociable y divertido, pero en su mente siempre hay más de lo que parece. Si lo lastimás, no lo verás reaccionar al instante. Géminis es calculador y prefiere estudiar cada movimiento antes de dar su respuesta.

Cáncer: el emocional que no olvida

Cáncer es un signo profundamente emocional, y su conexión con los demás es sincera y protectora. Pero, si lo traicionás o lo lastimás, no lo olvidará fácilmente. Cáncer tiene una memoria emocional impresionante, y aunque en un primer momento pueda parecer que lo dejó pasar, siempre tendrá presente cada herida.

Escorpio: el maestro del rencor

Escorpio es un signo que no perdona con facilidad. Su intensidad lo convierte en alguien que no deja las cosas pasar sin antes procesarlas a fondo. Si decidís traicionarlo, Escorpio no hará un escándalo, pero sus respuestas son letales en su calma. Con una sola mirada o una palabra exacta, podrá hacerte sentir su malestar.

Piscis: el dulce que se convierte en tormenta

Suele ser percibido como tierno y empático, pero su capacidad para comunicar lo mal que se siente cuando se está herido es enorme. Piscis no necesita gritar ni hacer escándalos: conoce tus debilidades y no dudará en usarlas en tu contra.