Descontrol en Avellaneda: el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo terminó en serios disturbios

Horas de demora y el estallido de la multitud en Avellaneda

La convocatoria oficial estaba pautada para las 11:00 de la mañana. Sin embargo, con el correr de las horas, las redes sociales comenzaron a llenarse de quejas y reportes de los asistentes por los severos retrasos en la cocina a cielo abierto.

"Recién a la una de la tarde empezaron a cortar el pan y a las dos estaban llegando los camiones donde cocinaban en parrillas al aire libre", relató una vecina en la red social X.

Otros asistentes denunciaron que pasadas las 16:00 horas, el matambre aún no estaba listo para el ensamble. Muchos usuarios apuntaron que el retraso en la entrega de las porciones se debió a la espera de las autoridades políticas para realizar el acto formal.

Finalmente, la paciencia se agotó. Ante el temor de quedarse sin su porción, decenas de personas decidieron romper el cordón de seguridad, derribaron las vallas de contención y saquearon las mesas donde se estaba terminando de fraccionar el sándwich gigante.

Los videos viralizados mostraron escenas de extrema tensión: personas corriendo con bandejas completas y un hombre que ingresó en primer lugar con bolsas de consorcio para acopiar la mayor cantidad de comida posible, mientras la mayoría regresaba a sus hogares con las manos vacías.

El descargo de la parrilla "El Tano"

Tras los incidentes que empañaron el aniversario, los propietarios de la parrilla El Tano emitieron un enérgico comunicado en sus redes sociales expresando su dolor por el desenlace del evento, el cual demandó meses de planificación y logística.

Si bien destacaron que durante casi toda la jornada se vivió un clima familiar de respeto, lamentaron el "sabor amargo" del cierre: "En el último momento, muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada", explicaron.

Para colmo, los gastronómicos denunciaron que los desmanes no se limitaron a la comida. "Hubo personas que se llevaron cosas que formaban parte de la organización", revelaron, concluyendo que la actitud de una parte de los asistentes "fue una falta de respeto para quienes estaban trabajando desde temprano y también para la gente que esperaba tranquila en su lugar".