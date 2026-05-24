De qué trabajar, según tu signo del zodiaco

Géminis

De mente inquieta y gran facilidad para comunicarse, Géminis se siente cómodo en entornos cambiantes y sociales. Puede sobresalir en medios de comunicación, docencia, marketing, traducción o gestión de contenidos digitales.

Cáncer

Con una gran sensibilidad y capacidad de empatía, Cáncer encaja en profesiones donde el acompañamiento y el cuidado son clave. Destaca en enfermería, psicología, educación, gastronomía o terapias.

Leo

Expresivo, seguro y con fuerte presencia, Leo busca espacios donde pueda mostrarse y liderar. Tiene potencial en el mundo artístico, la moda, la actuación, la política o cargos de dirección.

Virgo

Detallista, lógico y organizado, Virgo rinde mejor en tareas que exigen precisión y método. Suele destacarse en medicina, análisis de datos, ingeniería, contabilidad o edición de contenidos.

Libra

Con un fuerte sentido de la armonía y la justicia, Libra se adapta a roles donde la mediación es clave. Puede sobresalir en derecho, relaciones públicas, psicología o disciplinas artísticas.

Escorpio

Intenso, observador y estratégico, Escorpio se siente cómodo en trabajos que implican profundidad y análisis. Encaja en investigación, medicina, psicología, seguridad o gestión ejecutiva.

Sagitario

Libre, optimista y explorador, Sagitario necesita entornos donde pueda moverse y aprender constantemente. Suele destacarse en viajes, docencia, periodismo, deportes o trabajos internacionales.

Capricornio

Disciplinado, ambicioso y constante, Capricornio prospera en estructuras claras donde el esfuerzo es clave. Puede sobresalir en administración, finanzas, política, ingeniería o derecho.

Acuario

Innovador, independiente y creativo, Acuario se siente atraído por lo distinto y lo tecnológico. Destaca en programación, investigación, ciencia, diseño o creación de contenidos.

Piscis

Sensible, imaginativo y empático, Piscis encuentra su lugar en actividades creativas o de ayuda a otros. Puede brillar en música, escritura, actuación, terapia o enfermería.