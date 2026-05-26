El Estado ya no pagará pasajes en micros de larga distancia a niños con cáncer, discapacitados y trasplantados
El Gobierno obligará ahora a las empresas de micros de larga distancia a cargar con la responsabilidad de seguir ofreciendo los pasajes y asumir el 100% del costo.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo siguen descargando todo el peso de su motosierra sobre los hombros de los sectores más postergados de la sociedad mientras elimina impuestos los más ricos y rebaja retenciones al campo. Ahora resolvió
Así quedó plasmado en la Resolución 28/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich. De esta manera, mientras resigna recaudación por impuestos a los sectores más concentrados de la economía, el gobierno libertario busca asegurar el asegurar el equilibrio fiscal mediante el ajuste a los más débiles.
“Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674″, detalla la polémica normativa.
De esta manera desde hoy queda sin efecto el régimen de compensaciones económicas que, desde 2018, preveía el pago parcial por parte del Estado de los boletos gratuitos que las empresas debían otorgar a los beneficiarios de las leyes de discapacidad (22.431); personas trasplantadas o en lista de espera (26.928); y sobre protección integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer (27.674).
Y carga sobre las empresas de transporte público el peso de seguir ofreciendo los pasajes gratuitos ya que, según establece la resolución, la modificación no afecta el derecho a la gratuidad de los pasajes previsto en esas leyes. Es decir son las empresas de transporte las que estarán obligadas a seguir otorgando este tipo de pasajes.
El Gobierno también estableció que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de controlar y garantizar que las empresas cumplan con la emisión de los pasajes gratuitos para los beneficiarios alcanzados por la normativa. La CNRT deberá mantener los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de gratuidad.
Resolución 28/2026:
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