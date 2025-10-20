Javier Milei fue refutado en una entrevista en Tucumán y anunció más quita de subsidios al transporte en AMBA

En esta línea, el libertario sostuvo que "la sociedad tiene que tener en claro que las cosas no se pueden pagar lo que no salen", y arguementó: "El kirchnerismo hizo mucho de esto, financiando con emisión monetaria. Pero nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de demagogia y populismo.

Finalmente, Milei aseguró que "en Argentina, el problema no está en el costo de los servicios, que de hecho no son caros", y culpó al kirchnerismo, pese a llevar unos dos años de gestión.