Horóscopo semanal del lunes 10 al domingo 16 de noviembre: qué dicen las predicciones
Signo por signo, las tendencias astrales en el ámbito de la salud, el trabajo y el amor para los próximos siete días. Todas las predicciones del horóscopo acá.
Las predicciones del horóscopo de la semana del lunes 10 al domingo 16 de noviembre de 2025. Enterate como te irá en el amor, la salud y el dinero, siempre con datos para que puedas tener en cuenta durante el inicio de la tercera parte del noveno mes del año.
La semana comienza con una sensación de expansión mental y entusiasmo (Mercurio en Sagitario), ideal para planificar el futuro. Sin embargo, a mitad de semana, la conjunción Venus-Saturno nos recuerda la necesidad de madurez y compromiso. Es un periodo clave para:
- Hablar con Propósito: Mercurio en Sagitario impulsa a la verdad y a las conversaciones importantes.
- Compromiso Real: Define tus relaciones y finanzas. No hay lugar para medias tintas.
- Disciplina: La base de tu éxito esta semana será la organización y el enfoque.
Horóscopo: del lunes 10 al domingo 16 de noviembre
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
- Foco Semanal: Viajes, Filosofía y Expansión.
- Predicción: La semana te impulsa a ampliar tus horizontes. Es un momento excelente para iniciar estudios, planificar viajes o abordar asuntos legales. A mitad de semana, la conexión Venus-Saturno te pide seriedad y compromiso en tu vida social y con tus objetivos a largo plazo. No evadas las responsabilidades con amigos o en proyectos grupales.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
- Foco Semanal: Finanzas Compartidas, Intimidad y Transformación.
- Predicción: La atención se centra en el dinero compartido (deudas, herencias, inversiones). El inicio de la semana es ideal para investigar y negociar. A partir del miércoles, la energía te exige compromiso con tu carrera o estatus público. Cualquier decisión que tomes sobre tu trabajo o tu futuro debe ser madura y bien pensada.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
- Foco Semanal: Pareja, Asociaciones y Acuerdos.
- Predicción: Con Mercurio, tu regente, entrando en Sagitario, la comunicación con tu pareja se vuelve intensa y honesta. Es un buen momento para llegar a acuerdos. A mitad de semana, se te pide madurez en tus creencias y en tus estudios. Cumple con tus compromisos académicos o con planes de viaje.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
- Foco Semanal: Trabajo, Rutina y Salud.
- Predicción: El inicio de la semana trae nuevas ideas para optimizar tu rutina laboral. Te sentirás más productivo. Sin embargo, la semana te pide responsabilidad financiera y un compromiso serio con la sanación o el manejo de deudas. No es momento de evadir pagos o enfrentar problemas emocionales que requieren seriedad.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
- Foco Semanal: Romance, Creatividad e Hijos.
- Predicción: La semana es fantástica para el romance y la autoexpresión. Te sentirás lleno de energía creativa. La conjunción Venus-Saturno te pide madurez en tu relación de pareja. Si el vínculo es sólido, se formaliza; si no lo es, se enfrentarán a la realidad. Los compromisos en el amor son serios ahora.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
- Foco Semanal: Hogar, Familia y Raíces.
- Predicción: La comunicación sobre temas familiares o domésticos se acelera. Es un buen momento para resolver discusiones pasadas. A mitad de semana, la energía te exige compromiso y disciplina en tu rutina laboral y salud. Tienes que ser responsable con tus hábitos y con las tareas del día a día.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
- Foco Semanal: Comunicación, Aprendizaje y Entorno Cercano.
- Predicción: Tu mente está rápida y ágil, ideal para la lectura, el estudio o los viajes cortos. Sin embargo, la conjunción Venus-Saturno te pide madurez en el romance y la creatividad. Si tienes hijos, es momento de ser un padre responsable. No tomes el amor y la diversión a la ligera.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
- Foco Semanal: Finanzas, Valores y Autovaloración.
- Predicción: Las conversaciones sobre dinero y tu valor personal se vuelven importantes. Es un buen momento para negociar un sueldo. A mitad de semana, el compromiso se centra en el hogar y la familia. Es posible que debas asumir una responsabilidad con un familiar o invertir en algo duradero para tu vivienda.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
- Foco Semanal: Identidad, Iniciativa y Autoexpresión.
- Predicción: Con Mercurio en tu signo, te sientes más comunicativo, optimista y con ganas de actuar. Es un gran momento para iniciar proyectos. El compromiso está en tu forma de comunicarte. Sé responsable con tu palabra y cumple tus promesas con hermanos o vecinos.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
- Foco Semanal: Introspección, Cierre de Ciclos y Sueños.
- Predicción: La semana te pide reflexionar y descansar antes de tu temporada. Mercurio te trae la necesidad de investigar y analizar. El compromiso se centra en tus finanzas y valores. Es fundamental que seas responsable con tu dinero y que definas tus prioridades económicas a largo plazo.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
- Foco Semanal: Amigos, Proyectos Grupales y Metas a Largo Plazo.
- Predicción: La actividad social es intensa. Conversaciones estimulantes con amigos y planificación de proyectos grupales. El compromiso se centra en tu identidad. La conjunción Venus-Saturno te pide que te tomes tu propio valor seriamente y que muestres madurez en tus decisiones personales.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
- Foco Semanal: Carrera, Éxito Público y Dirección de Vida.
- Predicción: La comunicación en el ámbito profesional se vuelve clave. Es momento de hablar con jefes o colegas sobre tus ambiciones. El compromiso se centra en tu bienestar interior y tu pasado. Es momento de ser responsable con tu sanación emocional y de cerrar definitivamente con asuntos pendientes que te roban energía.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario