Caos en la Autopista 25 de Mayo por un choque múltiple: hay al menos cuatro heridos

Un auto y un colectivo chocaron en el barrio porteño de Colegiales. El accidente ocurrió en la mañana de este viernes en el cruce de Conesa y Avenida Federico Lacroze.

Hasta el momento, se pudo establecer que la unidad de la línea 169 fue impactada por un Volkswagen Gol negro en la esquina de Lacroze. El auto quedó destruido en medio de la calle, mientras que el colectivo terminó unos metros más adelante, con daños menores. Ningún pasajero resultó herido y el conductor del vehículo fue atendido por el SAME en el lugar.

choque colegiales

Si bien aún no se determinaron las causas del accidente, la principal hipótesis indica que el colectivo cruzó el semáforo en rojo. A esa situación se le suma que la calle está mojada por la lluvia que comenzó a caer desde temprano y que va a afectar a la Ciudad de Buenos Aires durante todo el día.

Por el momento la situación está controlada, aunque el tránsito en la zona permanece reducido por el trabajo de la Policía de la Ciudad.