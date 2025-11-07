Caos en la Autopista 25 de Mayo por un choque múltiple: hay al menos cuatro heridos
El siniestro tuvo lugar a la altura de la avenida Carabobo, mano hacia el centro porteño. Los vehículos involucrados fueron dos autos, un camión y una moto.
Un impactante accidente vial ocurrió en la mañana de este viernes en Autopista 25 de Mayo en donde chocaron dos autos, un camión y una moto, lo que dejó un saldo de cuatro heridos y un enorme caos vehicular.
El siniestro ocurrió a la altura de Carabobo en dirección al centro porteño, provocando el colapso prácticamente de toda la Autopista Perito Moreno. La demora llega a la cancha de Vélez y toda la autopista Dellepiane. Por eso recomiendan buscar vías alternativas para circular y armarse de paciencia.
El personal de Ausa llegó rápidamente al lugar señalizado para reorganizar la circulación de la zona y se espera la liberación de la traza una vez que se remuevan los vehículos involucrados. Además, trabajó el SAME para asistir a cuatro personas heridas por el impacto, por lo que debieron ser trasladadas a un hospital.
Choque entre un colectivo y un ato en Colegiales
Un auto y un colectivo chocaron en el barrio porteño de Colegiales. El accidente ocurrió en la mañana de este viernes en el cruce de Conesa y Avenida Federico Lacroze.
Hasta el momento, se pudo establecer que la unidad de la línea 169 fue impactada por un Volkswagen Gol negro en la esquina de Lacroze. El auto quedó destruido en medio de la calle, mientras que el colectivo terminó unos metros más adelante, con daños menores. Ningún pasajero resultó herido y el conductor del vehículo fue atendido por el SAME en el lugar.
Si bien aún no se determinaron las causas del accidente, la principal hipótesis indica que el colectivo cruzó el semáforo en rojo. A esa situación se le suma que la calle está mojada por la lluvia que comenzó a caer desde temprano y que va a afectar a la Ciudad de Buenos Aires durante todo el día.
Por el momento la situación está controlada, aunque el tránsito en la zona permanece reducido por el trabajo de la Policía de la Ciudad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario