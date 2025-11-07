Espectacular persecución policial a un "auto mellizo" en El Palomar: hay dos detenidos
Los delincuentes se trasladaban en un auto robado. Ambos tienen antecedentes penales y uno de ellos cuenta con catorce ingresos a dependencias policiales por cometer diferentes delitos.
Una extensa persecución policial que se inició en la autopista Perito Moreno culminó con un impresionante choque entre un patrullero de la Policía de la Ciudad y dos delincuentes en El Palomar, partido de Tres de Febrero. Por el hecho, ambos ladrones que circulaban en un auto robado quedaron detenidos. Uno de ellos tenía 14 antecedentes.
La secuencia comenzó cuando las lectoras de patentes del Anillo Digital ubicadas en la autopista Perito Moreno y avenida General Paz verificaron el paso de un Volkswagen Voyage gris que contaba con una orden de detención preventiva a solicitud de la Fiscalía Criminal y Correccional Número 55, debido a que podría tratarse de un "auto mellizo", con números de patentes y de chasis que no coincidirían.
Ante esta situación, efectivos de la Policía de la Ciudad dieron inicio a una persecución realizando en principio señales lumínicas y sonoras al vehículo para que detuviera su marcha.
Lejos de seguir las órdenes policiales, los dos hombres a bordo del Voyage tomaron el Acceso Oeste, con dirección a la provincia de Buenos Aires. Luego, bajaron en El Palomar y terminaron chocando con uno de los patrulleros en el cruce de las calles El Rodeo y Belisario Roldán.
El impacto fue tal que tanto la camioneta de la Policía como el auto terminaron subidos a la vereda, chocando contra la casa de la esquina y contra otro vehículo que estaba estacionado.
Tal como se observa en las imágenes, uno de los ladrones descendió rápidamente del auto y emprendió su huida a las corridas. Sin embargo, otro de los policías comenzó a perseguirlo, alcanzándolo unos cien metros más adelante.
Mientras tanto, el efectivo que conducía el patrullero logró salir y encerrar al segundo delincuente que permanecía frente al volante, con la puerta cerrada. En una rápida maniobra, el policía redujo al hombre sobre el asfalto.
Cuando los delincuentes fueron identificados por los sistemas, se confirmó que uno de los detenidos, el conductor del auto, había tenido catorce ingresos a dependencias policiales por cometer diferentes delitos, entre los que se encuentran portación de armas, lesiones, comercialización y tenencia de estupefacientes, robo, amenazas y robo agravado con escalamiento. Por su parte, su compañero tenía un antecedente por robo en sus registros.
Respecto al auto, los efectivos inspeccionaron los números de chasis y motor, confirmaron que no coincidían y que el primero de ellos pertenecía a un vehículo robado en enero pasado en el partido de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario