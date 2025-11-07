Espectacular persecución policial a un "auto mellizo" en El Palomar: hay dos detenidos

Lejos de seguir las órdenes policiales, los dos hombres a bordo del Voyage tomaron el Acceso Oeste, con dirección a la provincia de Buenos Aires. Luego, bajaron en El Palomar y terminaron chocando con uno de los patrulleros en el cruce de las calles El Rodeo y Belisario Roldán.

El impacto fue tal que tanto la camioneta de la Policía como el auto terminaron subidos a la vereda, chocando contra la casa de la esquina y contra otro vehículo que estaba estacionado.

persecucion

Tal como se observa en las imágenes, uno de los ladrones descendió rápidamente del auto y emprendió su huida a las corridas. Sin embargo, otro de los policías comenzó a perseguirlo, alcanzándolo unos cien metros más adelante.

Mientras tanto, el efectivo que conducía el patrullero logró salir y encerrar al segundo delincuente que permanecía frente al volante, con la puerta cerrada. En una rápida maniobra, el policía redujo al hombre sobre el asfalto.

Cuando los delincuentes fueron identificados por los sistemas, se confirmó que uno de los detenidos, el conductor del auto, había tenido catorce ingresos a dependencias policiales por cometer diferentes delitos, entre los que se encuentran portación de armas, lesiones, comercialización y tenencia de estupefacientes, robo, amenazas y robo agravado con escalamiento. Por su parte, su compañero tenía un antecedente por robo en sus registros.

persecucion

Respecto al auto, los efectivos inspeccionaron los números de chasis y motor, confirmaron que no coincidían y que el primero de ellos pertenecía a un vehículo robado en enero pasado en el partido de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

persecucion