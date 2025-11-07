Fuerte operativo en el Delta: así buscan al tirador de Escobar

disparos movil c5n

El hombre que reside en la vivienda señalada aseguró a C5N que la Policía ya estuvo en ese sitio para un allanamiento y que no se encontraron armas.

Esa zona del río Paraná es conocida por la escuela de Kayak Escobar, en el margen este del Arroyo Correntino, pero realmente tiene poco tránsito de cualquier tipo. De hecho, personal de la Policía bonaerense realizó un allanamiento el martes pasado, dos días después del tiroteo, y desde entonces no quedó vigilancia alguna.

Magnago explicó que sólo una embarcación privada se desplazó por las tranquilas aguas del arroyo en el lapso entre las 10 y las 13 de este jueves, lo que refuerza la teoría de que la navegación realizada en fin de semana son un foco de conflicto.

"Las sospechas apuntaban al señor que vive en esa casa. Él lo niega y dice que no tiene armas, pero este tramo del arroyo Correntino es el lugar donde se produjeron los disparos. Obviamente, no nos tiraron a pegar, tiraron a unos 10 metros de donde estamos nosotros", explicó.

La mujer fue herida el domingo pasado cuando navegaba en la zona del río Luján.