Fuerte operativo en el Delta: así buscan al tirador de Escobar
Las autoridades sospechan que el tirador podría ocultarse en una casilla construida a la vera del Arroyo Correntino.
Efectivos de la Policía Bonaerense y de Prefectura Naval Argentina desplegaron este viernes un fuerte operativo en el partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, para encontrar al tirador que disparó el domingo contra una mujer que navegaba sobre el río Luján y contra un equipo de C5N que cubría la noticia del violento episodio en el lugar.
El fuerte operativo incluye helicópteros, patrulleros y lanchas e intentan determinar quién estuvo detrás de estos ataques.
Las autoridades sospechan que el responsable de los disparos es el ocupante de una casa sobre el Arroyo Correntino. Este jueves cerca del mediodía se volvieron a escuchar disparos en la zona, pero dirigidos al móvil de C5N, que transmitía desde ahí.
"Escuchamos tres estampidas que dieron sobre el agua, a 10 metros, en el arroyo Correntino", reportó minutos después de las 13 el cronista Bernardo Magnago, que intentaba mostrar no sólo el escenario del tiroteo del domingo pasado sino también la casa desde donde podrían haber disparado el o los agresores.
"No sabíamos bien qué era porque escuchamos un sonido seco que se repitió en dos o tres oportunidades y vimos los círculos sobre el agua", agregó el cronista de C5N.
El hombre que reside en la vivienda señalada aseguró a C5N que la Policía ya estuvo en ese sitio para un allanamiento y que no se encontraron armas.
Esa zona del río Paraná es conocida por la escuela de Kayak Escobar, en el margen este del Arroyo Correntino, pero realmente tiene poco tránsito de cualquier tipo. De hecho, personal de la Policía bonaerense realizó un allanamiento el martes pasado, dos días después del tiroteo, y desde entonces no quedó vigilancia alguna.
Magnago explicó que sólo una embarcación privada se desplazó por las tranquilas aguas del arroyo en el lapso entre las 10 y las 13 de este jueves, lo que refuerza la teoría de que la navegación realizada en fin de semana son un foco de conflicto.
"Las sospechas apuntaban al señor que vive en esa casa. Él lo niega y dice que no tiene armas, pero este tramo del arroyo Correntino es el lugar donde se produjeron los disparos. Obviamente, no nos tiraron a pegar, tiraron a unos 10 metros de donde estamos nosotros", explicó.
La mujer fue herida el domingo pasado cuando navegaba en la zona del río Luján.
