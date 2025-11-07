Salieron a la luz las fotos de la mujer que sería Marita Verón y que está en Paraguay

marita veron pista paraguay

Después de la declaración de Susana, se reveló la imagen de la que habla Trimarco, la que llevó a los vecinos de Capiatá a pensar que podía ser Marita. Incluso las fotos del lugar donde vivía esta persona indigente, desnutrida y avejentada, como la describieron sus vecinos.

Aseguran que la mujer en cuestión vivía de la caridad de los vecinos, en una ranchada tapada con una lona, en el barrio San Ramón, a la altura del ex kilómetro 18 de la Ruta PY02 de Capiatá.

“En la zona de la Ruta PY 02, así como también en la de la ex Ruta 1, se puede observar la presencia de varias mujeres con problemas de consumo que recorren las calles principales. Además, hay quienes son limpiaparabrisas, que están en las rutas principales”, le explicó a este medio Enrique, del portal Capiatápress, cuando se lo consultó por el caso.

“Los vecinos comentaron que hablaba muy bien el español, y que decía algunas cosas en guaraní, pero que evidenciaba problemas de salud mental", acotó Enrique.

Algunas de esas personas alegaron que la mujer en cuestión se hacía llamar “Doña Eva”. Incluso, como estaba indocumentada, y eso le impedía acceder a prestaciones del Estado, lograron que le hicieran un documento, que se expidió el pasado 21 de octubre. Así se hizo popular su caso.

En esa documentación consta que se llama Eva M. y que nació el 3 de junio de 1955 en San Pedro del Paraná, un distrito paraguayo ubicado en el departamento de Itapúa.

Desde el entorno de Trimarco manejaron la información con extrema cautela: “No es la primera vez ni la última, es todo el tiempo. En años anteriores, manifestaron que estaba enterrada en Córdoba, en La Pampa. Otra de las hipótesis es que, luego de presuntamente haberla matado a ella acá en Tucumán, la habrían descartado en algún cementerio. Hay que investigar todo, esa es la realidad”.

El caso que estremece a Trimarco

El 3 de abril de 2002, Marita Verón salió de su casa en San Miguel de Tucumán rumbo a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Iba a pedir un turno para un examen ginecológico, pero nunca volvió. Ante la ausencia, su madre hizo la denuncia por desaparición en la comisaría.

Un día después, una insólita pista sacudió a la familia: un testigo relató que Marita había sido secuestrada en un Fiat Duna rojo con vidrios polarizados, vinculado a la remisería Cinco Estrellas, propiedad de la familia Alé.

Con el correr de las horas, los testimonios fueron dibujando un mapa del horror. Testigos declararon que Marita fue entregada a un proxeneta, que la retuvo en su casa y, dos días después, la vendió por 2.500 pesos a una whiskería de La Rioja.

A partir de entonces, su rastro se volvió difuso: Trimarco logró reconstruir que su hija fue trasladada por distintas provincias —Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz— e incluso hasta España.

Sin embargo, a 23 años de su desaparición, el paradero permanece desconocido.