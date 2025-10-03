Horóscopo semanal del lunes 6 al domingo 12 de octubre: qué dicen las predicciones

Tauro (21 de abril - 20 de mayo)

Es posible que cierres un ciclo creativo o que un proyecto importante llegue a su fin. Reconoce tus logros y no te aferres a lo que culmina. Tómate la semana con suavidad y calma, especialmente en el amor, donde debes evitar apresurarte. La paciencia y la planificación serán clave para tu avance financiero.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

Tendrás una semana arrolladora y ganadora en lo que respecta a dinero y negocios. El Sol ilumina tu fuego creativo; conéctate con lo que te da placer genuino (hobbies, romances). Júpiter retrógrado te pide reevaluar tus relaciones y asociaciones para sanar dinámicas y reforzar vínculos.

Cáncer (22 de junio - 23 de julio)

Toda la semana vas a brillar, así que deja el drama y las traiciones de amigos atrás. Estás en un momento de crecimiento donde debes ser más original y moverte. Revisa tu rutina diaria y tus hábitos de salud; es el momento de hacer ajustes en tu estilo de vida, incluyendo un mejor trato con la familia.

Leo (24 de julio - 23 de agosto)

Es un periodo para la intuición. Si sientes que hay personas tóxicas o que las cosas no van bien en tu economía, hay que hacer cambios. Si una relación no te acompaña en tu éxito, córtala. La retrogradación de Júpiter te invita a reflexionar sobre tus proyectos creativos y tu vida amorosa. La introspección expandirá tu creatividad.

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Eres el pilar de la casa y la suerte está de tu lado: pide todo, pues se te va a dar. Se avecina un periodo de juntas laborales y crecimiento. El Caballero de Bastos te invita a fluir y soltar el control; aunque no entiendas los cambios, son para tu bien. Cuídate de un amor del pasado.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Octubre es tu mes, es tiempo de renovarte y dejar lo que te limita. La Rueda de la Fortuna te recuerda que todo cambia. Es un buen momento para sacar lo tóxico. Mercurio en tu signo te da agudeza mental para estudios e investigación. Marte en Libra te da la fuerza para activar proyectos que venían postergados.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Los cambios de propiedad, ciudad o la firma de documentos importantes están favorecidos. La pasión y el romance estarán muy presentes. Si acabas de terminar una relación, no sientas añoranza por la persona, sino por la relación; enfócate en crear nuevas rutinas. Encuentra nuevas formas de generar estabilidad y seguridad financiera.

Sagitario (23 de noviembre - 22 de diciembre)

Júpiter, tu regente, retrógrado te impulsa a reflexionar profundamente sobre tu identidad y propósito de vida. La introspección te dará la claridad necesaria para avanzar con confianza. Evita el dogmatismo. Busca la sabiduría en tu interior y cultiva la paciencia y la fe.

Capricornio (23 de diciembre - 20 de enero)

El Seis de Bastos marca un momento de victoria y reconocimiento por los frutos de tu esfuerzo. Es tiempo de crecimiento económico en todas las formas. En el amor, puedes empezar a planificar actividades románticas que fortalezcan el vínculo. Es un buen periodo para arreglar asuntos laborales y personales.

Acuario (20 de enero - 19 de febrero)

El Colgado te invita a detenerte y ver las cosas desde otra perspectiva. La pausa que vives no es un obstáculo, sino una oportunidad para soltar viejas ideas. El tránsito de tu regente te beneficia, dándote poder; es momento de revisar tus amistades y proyectos grupales.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

La Luna te sumerge en tus emociones más profundas. Confía en tu intuición, pues no siempre la claridad llega de inmediato. Con Júpiter retrógrado (tu regente), se te impulsa a reflexionar sobre tu carrera y éxito profesional. Te seguirá llegando dinero, pero invierte en ti y en tu bienestar.