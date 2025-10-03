Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este viernes 3 de octubre
El Niño Prodigio comparte sus visiones para el horóscopo de este viernes 3 de octubre, un día en el que las energías del universo se alinean para abrir caminos, cerrar ciclos y dejar que el corazón guíe los pasos. Escucha lo que las estrellas tienen preparado para ti.
Víctor Florencio, más conocido como "El Niño Prodigio", es un astrólogo y vidente originario de la República Dominicana, aunque creció en Nueva York. A los siete años comenzó a tener sus primeras visiones, un don que, según él, también poseía su bisabuela.
Horóscopo del Niño Prodigio del 3 de octubre
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El Niño Prodigio anuncia un día de retos: surgirá la necesidad de controlar tu temperamento frente a situaciones tensas. La paciencia será tu mejor aliada.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Hoy los asuntos económicos toman protagonismo. El consejo del Niño Prodigio: cuidá tus recursos y no te precipites en gastos grandes. Una noticia laboral puede sorprenderte.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El diálogo abre puertas. El Niño Prodigio te invita a expresar tus ideas con claridad, porque alguien importante te escuchará con atención.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La sensibilidad marca tu día. El Niño Prodigio recomienda proteger tu energía y rodearte de quienes te transmitan calma. Buen momento para la familia.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu carisma está en su punto más alto. El Niño Prodigio augura reconocimiento y magnetismo. En lo personal, tu luz atraerá apoyo y admiración.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Este viernes será ideal para cerrar temas pendientes. El Niño Prodigio aconseja aprovechar tu disciplina y orden para poner en marcha nuevos proyectos.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio será tu gran búsqueda. El Niño Prodigio te anima a usar tu encanto y diplomacia para lograr acuerdos justos.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La intensidad te rodea. El Niño Prodigio señala revelaciones o verdades que salen a la luz. La intuición te guiará para tomar decisiones clave.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La expansión te motiva. El Niño Prodigio recomienda aprovechar la jornada para planear viajes, estudios o proyectos que amplíen tu horizonte.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tu esfuerzo empieza a ser reconocido. El Niño Prodigio anuncia avances laborales y estabilidad en tus proyectos. No olvides darte un respiro.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La creatividad se enciende. El Niño Prodigio te impulsa a innovar y a probar caminos distintos. En lo sentimental, buscás más libertad.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu intuición será clave. El Niño Prodigio sugiere escuchar tu voz interior antes de tomar decisiones importantes. Momento propicio para lo espiritual y lo artístico.
