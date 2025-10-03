Horóscopo del Niño Prodigio: sus predicciones para cada uno de los signos este viernes 3 de octubre

Hoy los asuntos económicos toman protagonismo. El consejo del Niño Prodigio: cuidá tus recursos y no te precipites en gastos grandes. Una noticia laboral puede sorprenderte.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El diálogo abre puertas. El Niño Prodigio te invita a expresar tus ideas con claridad, porque alguien importante te escuchará con atención.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad marca tu día. El Niño Prodigio recomienda proteger tu energía y rodearte de quienes te transmitan calma. Buen momento para la familia.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma está en su punto más alto. El Niño Prodigio augura reconocimiento y magnetismo. En lo personal, tu luz atraerá apoyo y admiración.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Este viernes será ideal para cerrar temas pendientes. El Niño Prodigio aconseja aprovechar tu disciplina y orden para poner en marcha nuevos proyectos.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio será tu gran búsqueda. El Niño Prodigio te anima a usar tu encanto y diplomacia para lograr acuerdos justos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intensidad te rodea. El Niño Prodigio señala revelaciones o verdades que salen a la luz. La intuición te guiará para tomar decisiones clave.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La expansión te motiva. El Niño Prodigio recomienda aprovechar la jornada para planear viajes, estudios o proyectos que amplíen tu horizonte.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu esfuerzo empieza a ser reconocido. El Niño Prodigio anuncia avances laborales y estabilidad en tus proyectos. No olvides darte un respiro.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad se enciende. El Niño Prodigio te impulsa a innovar y a probar caminos distintos. En lo sentimental, buscás más libertad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu intuición será clave. El Niño Prodigio sugiere escuchar tu voz interior antes de tomar decisiones importantes. Momento propicio para lo espiritual y lo artístico.