Triple femicidio de Florencio Varela: qué reveló la autopsia realizada a Lara Gutiérrez

A su vez, la necropsia indicó que algunas partes del cuerpo mostraban livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, sin que hubiera presencia de fauna cadavérica.

"Conforme a lo expresado, el cuerpo permaneció refrigerado desde su ingreso a esta sede hasta el momento de la operación de autopsia, por tanto, se deja constancia que podría hallarse modificada la data de muerte por la consecuente crioconservación", agrega el informe oficial.

El audio de “Pequeño J” que lo incrimina

policia peruana detencion pequeño j "Pequeño J" fue capturado en Perú.

En tanto, también este jueves se conoció un audio atribuido a “Pequeño J”, señalado como el cerebro detrás de la matanza de Lara, Brenda y Morena Verdi, donde el acusado cuenta con crudeza cómo atravesaba sus días de escape rumbo a Perú y lanza frases que exponen tanto su estado de ánimo como la forma en que percibe a su entorno.

En la grabación, que trascendió a través de allegados a la causa, se lo escucha relatar su situación a una persona de confianza: “Espera a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, en lugares lejos y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie”.

Lejos de mostrarse arrepentido, el supuesto líder narco reconoce la tensión que lo rodea y los conflictos económicos que lo persiguen. “Los tíos me cobran, todos quieren mi plata, me estoy volviendo hijo de puta y no quiero que tú veas lo que pasa”, le confiesa a su interlocutora.

Y termina el mensaje con una promesa: “No te quiero ver estresada, ni triste, ni nada. Quiero que estés tranquila, cuando pueda te voy a traer para aquí, quiero que estés bien”.