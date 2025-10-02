Triple femicidio de Florencio Varela: qué reveló la autopsia realizada a Lara Gutiérrez
Debido a una herida de la arteria carótida, la adolescente de 15 años sufrió una pérdida masiva de sangre, causando que el corazón no pudo bombear suficiente sangre y oxígeno al cuerpo.
La autopsia a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo (ambas de 20 años) en el partido bonaerense de Florencio Varela, reveló de qué murió mientras era torturada.
De acuerdo a la necropsia que se llevó a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, de Temperley, indicó que la menor de las tres víctimas presentó tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes.
El informe sostiene que la causa del deceso fue un shock hipovolémico debido a la sección de la arteria carótida primitiva derecha; es decir que sufrió una pérdida masiva de sangre, causando que el corazón no pudo bombear suficiente sangre y oxígeno al cuerpo.
En este sentido, se resalta que el cadáver se encontraba en estado de putrefacción y se hallaron elementos diversos elementos como una mordaza (cinta plástica) a nivel de la boca y el cuello, una cinta plástica a la altura de ambas rodillas, un cordón en ambos tobillos, y cuchillo de cubierto, de borde aserrado y mango de plástico negro, más fragmentos de vidrio color verde.
A su vez, la necropsia indicó que algunas partes del cuerpo mostraban livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, sin que hubiera presencia de fauna cadavérica.
"Conforme a lo expresado, el cuerpo permaneció refrigerado desde su ingreso a esta sede hasta el momento de la operación de autopsia, por tanto, se deja constancia que podría hallarse modificada la data de muerte por la consecuente crioconservación", agrega el informe oficial.
El audio de “Pequeño J” que lo incrimina
En tanto, también este jueves se conoció un audio atribuido a “Pequeño J”, señalado como el cerebro detrás de la matanza de Lara, Brenda y Morena Verdi, donde el acusado cuenta con crudeza cómo atravesaba sus días de escape rumbo a Perú y lanza frases que exponen tanto su estado de ánimo como la forma en que percibe a su entorno.
En la grabación, que trascendió a través de allegados a la causa, se lo escucha relatar su situación a una persona de confianza: “Espera a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, en lugares lejos y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie”.
Lejos de mostrarse arrepentido, el supuesto líder narco reconoce la tensión que lo rodea y los conflictos económicos que lo persiguen. “Los tíos me cobran, todos quieren mi plata, me estoy volviendo hijo de puta y no quiero que tú veas lo que pasa”, le confiesa a su interlocutora.
Y termina el mensaje con una promesa: “No te quiero ver estresada, ni triste, ni nada. Quiero que estés tranquila, cuando pueda te voy a traer para aquí, quiero que estés bien”.
