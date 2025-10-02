Quiénes son los 7 senadores que le dieron la espalda al Hospital Garrahan y al Financiamiento Universitario
La Emergencia en Pediatría recibió la misma cantidad de votos negativos que la norma que ampara a las universidades. Enterate quiénes apoyaron a Milei.
El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo y significativo revés en el Congreso este jueves, al ser rechazados por el Senado los vetos presidenciales a dos leyes cruciales: la de Emergencia en Pediatría y la de Financiamiento Universitario. Este resultado se suma a la derrota legislativa previa que tuvo el Ejecutivo con la norma sobre la emergencia en Discapacidad.
La votación, que se llevó a cabo alrededor de las 18:30, significó un duro golpe para la Casa Rosada. La ley que extiende la cobertura para centros como el Hospital Garrahan y otras instituciones pediátricas fue ratificada con una amplia mayoría, obteniendo 59 votos afirmativos frente a 7 negativos y 3 abstenciones.
El escenario fue casi idéntico para la ley de Financiamiento Universitario, que también logró la mayoría necesaria para anular el veto. El conteo final mostró 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Con este doble rechazo, el Senado ratificó las leyes, consolidando una triple derrota para el Gobierno en su estrategia legislativa de vetos.
Este no es el primer revés legislativo para el Gobierno. Como se mencionó anteriormente, a principios del mes pasado, el Congreso ya había desactivado el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, una normativa que la Casa Rosada está obligada a reglamentar.
Pese a la anulación del veto, la gestión libertaria dejó la ley en un estado de "stand by", condicionando su ejecución a la inclusión de "las partidas correspondientes en el presupuesto nacional". Esta dilación sienta un precedente, lo que lleva a especular que un destino similar de suspensión presupuestaria podría aguardar a las leyes de Emergencia en Pediatría y Financiamiento Universitario cuya continuidad acaba de ratificar el Senado.
Uno por uno, quiénes fueron los senadores que le dieron la espalda al Garrahan y a las universidades
En la votación sobre la continuidad de la Ley de Emergencia en Pediatría, se opusieron los siguientes legisladores:
- Abdala, Bartolomé (La Libertad Avanza)
- Álvarez Rivero, Carmen (PRO)
- Arrascaeta, Ivanna (La Libertad Avanza)
- Atauche, Ezequiel (La Libertad Avanza)
- Olivera Lucero, Bruno (La Libertad Avanza)
- Pagotto, Juan Carlos (La Libertad Avanza)
- Paoltroni, Francisco (Libertad, Trabajo y Progreso - Expulsado de LLA en agosto 2024)
Exactamente los mismos nombres le dijeron "no" al Financiamiento Universitario, también, apoyando la iniciativa del Presidente.
