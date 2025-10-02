Quiénes son los 7 senadores que le dieron la espalda al Hospital Garrahan y al Financiamiento Universitario

votación senado

Este no es el primer revés legislativo para el Gobierno. Como se mencionó anteriormente, a principios del mes pasado, el Congreso ya había desactivado el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, una normativa que la Casa Rosada está obligada a reglamentar.

Pese a la anulación del veto, la gestión libertaria dejó la ley en un estado de "stand by", condicionando su ejecución a la inclusión de "las partidas correspondientes en el presupuesto nacional". Esta dilación sienta un precedente, lo que lleva a especular que un destino similar de suspensión presupuestaria podría aguardar a las leyes de Emergencia en Pediatría y Financiamiento Universitario cuya continuidad acaba de ratificar el Senado.

Uno por uno, quiénes fueron los senadores que le dieron la espalda al Garrahan y a las universidades

En la votación sobre la continuidad de la Ley de Emergencia en Pediatría, se opusieron los siguientes legisladores:

Abdala, Bartolomé (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Álvarez Rivero, Carmen (PRO)

(PRO) Arrascaeta, Ivanna (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Atauche, Ezequiel (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Olivera Lucero, Bruno (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Pagotto, Juan Carlos (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Paoltroni, Francisco (Libertad, Trabajo y Progreso - Expulsado de LLA en agosto 2024)

voto por voto veto pediatría senado

Exactamente los mismos nombres le dijeron "no" al Financiamiento Universitario, también, apoyando la iniciativa del Presidente.

voto por voto veto universidades senado