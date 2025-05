La inteligencia artificial reveló la costumbre que tienen las personas poco inteligentes.

Las costumbres de las personas poco inteligentes, según la IA

La psicóloga Carol Dweck, en su libro "Mindset: The New Psychology of Success", comentó que las personas con lo que se conoce como "mentalidad fija" creen que la inteligencia es algo fijo y no mutable.

Por otro lado, también se destacó el efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo que David Dunning y Justin Kruger describieron en 1999. Este efecto mostró que las personas con habilidades limitadas suelen sobreestimar sus propias competencias. Así, quienes tuvieron bajo desempeño en áreas como lógica o gramática pensaron que eran mejores de lo que realmente son.

La IA también identificó otros hábitos que suelen encontrarse en aquellos con una inteligencia más baja: "multitarea constante, falta de curiosidad, procrastinación frecuente y consumo excesivo de azúcar". Todo esto contribuyó a una menor capacidad para aprender y desarrollarse.

Además, se señaló que la inteligencia no se cultiva solo a través de conocimientos académicos. Un hábito que se pasó por alto, pero que se repitió en personas exitosas, es la práctica del silencio y la introspección consciente.

Según expertos en neurociencia, el silencio actuó sobre áreas del cerebro que están relacionadas con la memoria, la creatividad y la resolución de problemas. Este estado favoreció la integración de lo aprendido y permitió un acceso más profundo a la reflexión.

De esta forma, evitar desafíos y resistirse a aprender son hábitos que, según la inteligencia artificial, se asociaron con una inteligencia más baja. En cambio, prácticas como el silencio y la introspección podrían ser clave para potenciar el desarrollo intelectual.