Tras el escándalo en Ciudad, buscan regular los contenidos creados con Inteligencia Artificial

La iniciativa fue avalada por los diputados de distintos partidos, entre ellos Marcela Pagano de La Libertad Avanza quien habitualmente se diferencia de su bloque para acompañar otras propuestas y la ex libertaria Lourdes Arrieta.

La iniciativa busca evitar situaciones parecidas a las que sucedió en la previa de las elecciones porteñas cuando en las redes sociales apareció un video falso de Mauricio Macri elaborado con Inteligencia Artificial en la que anunciaba la baja de la candidatura de Lospennatto al tiempo que pedía que acompañar al candidato de LLA, Manuel Adorni, quien finalmente terminó siendo el candidato más votado.

El proyecto apunta a establecer las prohibiciones sobre este tipo de publicaciones realizadas con inteligencia artificial en las próximas elecciones del 26 de octubre y los plazos para que se anulen de las plataformas digitales.

Así, las redes de gran alcance deberán desarrollar e implementar procedimientos técnicos para detectar y eliminar contenidos materialmente engañosos si el contenido ha sido reportado o una persona argumenta que no hizo ni dijo lo que se difundió, algo que “razonablemente puede afectar su imagen o intención de voto”.

Estos contenidos deben ser eliminados en un plazo no mayor a 48 horas desde su reporte y, si no se pudo concretar su eliminación, se lo deberá rotular con la leyenda: “Este (imagen/audio/video) ha sido manipulado y no es auténtico.”

“Al día de hoy, y más allá de los estudios científicos realizados sobre el tema, resulta difícil comprender lo que representa y el alcance de la inteligencia artificial, estamos ante un fenómeno que todavía es inconmensurable e imprevisible. Como toda acción que impacta en la vida de las personas, tiene su uso y difusión una dimensión ética y moral y los límites son aún difusos”, planteó Cobos.

El diputado agregó: “Lamentablemente, recientemente hemos vivido un episodio en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires, con un video falso creado con esta tecnología que llegó a tener más de 14 millones de vistas y circuló por los teléfonos de todos los ciudadanos”.

Según el legislador radical, el “efecto concreto” de este tipo de contenidos “es difícil de medir, pero claramente generó una situación falsa que perjudicó a uno de los sectores que competía en los comicios. Más allá de que después se desmintió la veracidad del mismo, el daño estaba hecho. Esto es peligroso e inaceptable”.