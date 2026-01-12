La inteligencia artificial reveló qué le espera a la Argentina en 2026
La inteligencia artificial analizó datos económicos, proyecciones oficiales y expectativas del mercado para anticipar qué podría pasar con la economía argentina en 2026.
Inflación, dólar y crecimiento aparecen como las variables clave de un año que, según la IA, pondrá a prueba si la estabilidad lograda se puede sostener en el tiempo.
De acuerdo con este análisis, el proceso iniciado en años anteriores marca etapas claras: 2024 fue el año del ajuste, 2025 el de la normalización y 2026 se presenta como un punto de inflexión, en el que los resultados del programa económico del Gobierno quedarán más expuestos.
Lo que le espera a Argentina en el 2026, según la IA
Inflación: cuánto podría ser en 2026
Según la inteligencia artificial, la inflación continuaría desacelerándose durante 2026, aunque seguiría siendo uno de los principales desafíos de la economía. Al combinar proyecciones oficiales, estimaciones privadas y la evolución reciente de los precios, la IA ubica el escenario más probable en una inflación anual de entre el 20% y el 25%, un nivel muy inferior al de años anteriores.
Para la inteligencia artificial, este resultado sería posible si no se produce una crisis cambiaria y se mantiene el control fiscal. La evolución de las tarifas, la política cambiaria y los salarios aparecen como factores decisivos. Cualquier desajuste en alguno de estos frentes podría generar picos inflacionarios temporales, aunque sin llegar a los niveles extremos del pasado reciente.
Dólar: a cuánto podría llegar
El dólar seguirá siendo una variable sensible en 2026, pero el escenario base que plantea la inteligencia artificial no contempla un salto brusco del tipo de cambio. Al ordenar proyecciones del mercado y estimaciones oficiales, la IA estima que el dólar podría cerrar el año en torno a $1.700 o $1.800, siempre que se mantenga la estabilidad financiera.
Según el análisis, el tipo de cambio tendería a acompañar la inflación, con subas graduales y sin sobresaltos fuertes. En este punto, la acumulación de reservas, la menor emisión monetaria y la confianza del mercado aparecen como elementos clave para evitar tensiones cambiarias.
Crecimiento económico: qué puede pasar
En materia de actividad, la inteligencia artificial proyecta un escenario más favorable que en años recientes. Al cruzar estimaciones de organismos internacionales, como la OCDE, el consenso moderado ubica el crecimiento de la economía argentina en torno al 3% durante 2026.
La IA señala que este crecimiento estaría impulsado principalmente por la inversión y las exportaciones, con sectores como la energía y la minería como motores centrales. Además, si la inflación continúa bajando y mejora la previsibilidad económica, el consumo interno podría empezar a recuperarse a medida que los ingresos vuelvan a ganar poder adquisitivo.
