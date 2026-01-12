La inteligencia artificial reveló qué le espera a la Argentina en 2026

Dólar: a cuánto podría llegar

El dólar seguirá siendo una variable sensible en 2026, pero el escenario base que plantea la inteligencia artificial no contempla un salto brusco del tipo de cambio. Al ordenar proyecciones del mercado y estimaciones oficiales, la IA estima que el dólar podría cerrar el año en torno a $1.700 o $1.800, siempre que se mantenga la estabilidad financiera.

Según el análisis, el tipo de cambio tendería a acompañar la inflación, con subas graduales y sin sobresaltos fuertes. En este punto, la acumulación de reservas, la menor emisión monetaria y la confianza del mercado aparecen como elementos clave para evitar tensiones cambiarias.

Crecimiento económico: qué puede pasar

En materia de actividad, la inteligencia artificial proyecta un escenario más favorable que en años recientes. Al cruzar estimaciones de organismos internacionales, como la OCDE, el consenso moderado ubica el crecimiento de la economía argentina en torno al 3% durante 2026.

La IA señala que este crecimiento estaría impulsado principalmente por la inversión y las exportaciones, con sectores como la energía y la minería como motores centrales. Además, si la inflación continúa bajando y mejora la previsibilidad económica, el consumo interno podría empezar a recuperarse a medida que los ingresos vuelvan a ganar poder adquisitivo.