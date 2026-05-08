Ofertas únicas: en donde comprar el álbum del Mundial a 35% de descuento
Te contamos cómo aprovechar las promociones bancarias y billeteras virtuales para comprar el objeto más buscado por todos en esta época y a un precio más bajo.
Coleccionar las figuritas del Mundial 2026 se convirtió en la misión principal de muchos argentinos. Sin embargo, el costo de completar el álbum puede resultar elevado. Por eso, te traemos el truco definitivo para adquirir el álbum de figuritas oficial de Panini y sus sobres con importantes descuentos.
Aprovechando ofertas online y medios de pago específicos podés reducir el gasto total y sumar más paquetes sin salir de casa, según las promociones vigentes en supermercados y billeteras digitales.
Ofertas y precios del Álbum del Mundial 2026 en Carrefour
En la tienda virtual de Carrefour el álbum oficial de Panini se encuentra a un precio base de $12.000, frente a los $15.000 sugeridos en kioscos. Los sobres mantienen el valor oficial de $2.000. Esa diferencia inicial ya representa un ahorro importante antes de aplicar descuentos adicionales por pago online.
El mayor beneficio aparece los jueves: Carrefour ofrece un 20% de descuento pagando al contado con la Cuenta Digital de Carrefour Banco o con su tarjeta Mastercard, con un tope de reintegro de $10.000 por semana. Si combinás ese descuento con el precio base, podés achicar considerablemente el costo final del álbum.
Descuentos y días para aprovechar en supermercados
Con la modalidad online hay ofertas para cada día: los lunes hay 15% de descuento con Club LA NACION (sin tope); los martes se aplica 20% con tarjeta de crédito de Carrefour Banco; los miércoles podés conseguir hasta 35% programando entrega y pagando con tarjetas del Banco Patagonia; y los viernes rige 15% con la Cuenta Digital de Carrefour.
Si necesitás fraccionar la compra, Mercado Pago ofrece hasta 6 cuotas sin interés los lunes y miércoles de abril mediante la opción “Cuotas sin tarjeta”, sujeta a evaluación crediticia.
Por ejemplo, un álbum a $12.000 con 20% de descuento queda en cerca de $9.600, siempre que no supere el tope de reintegro establecido. Antes de comprar conviene verificar límites de promoción, costos de envío y ventanas de entrega. Así evitás sorpresas de último momento y optimizás el ahorro real en la colección.
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