Ofertas únicas: en donde comprar el álbum del Mundial a 35% de descuento

Descuentos y días para aprovechar en supermercados

Con la modalidad online hay ofertas para cada día: los lunes hay 15% de descuento con Club LA NACION (sin tope); los martes se aplica 20% con tarjeta de crédito de Carrefour Banco; los miércoles podés conseguir hasta 35% programando entrega y pagando con tarjetas del Banco Patagonia; y los viernes rige 15% con la Cuenta Digital de Carrefour.

Si necesitás fraccionar la compra, Mercado Pago ofrece hasta 6 cuotas sin interés los lunes y miércoles de abril mediante la opción “Cuotas sin tarjeta”, sujeta a evaluación crediticia.

Por ejemplo, un álbum a $12.000 con 20% de descuento queda en cerca de $9.600, siempre que no supere el tope de reintegro establecido. Antes de comprar conviene verificar límites de promoción, costos de envío y ventanas de entrega. Así evitás sorpresas de último momento y optimizás el ahorro real en la colección.