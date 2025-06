La rutina clave para fortalecer los glúteos entrenando en casa

Embed - SI TE PREOCUPA LOS GORDITOS DE LA ESPALDA Muchas chicas me escribís porque os preocupa que con los años esa zona ya no es tan tersa y se mueve cuando no debería Te traigo la solución!! Simplemente debemos entrenar DORSAL, además de todo el tren superior pero enfocándonos en esa zona para darle tensión muscular y que agarre tono!!! Pero tampoco te pongas a entrenarlo todos los días, con dos veces por semana es suficiente!! Ponte a ello y remediemos lo que no te gusta!!! #backworkout #dorsal #espaldaworkout #fittok #workout #gymtok #fyp #fypviral #foryou

@priscilla_bc SI TE PREOCUPA LOS GORDITOS DE LA ESPALDA Muchas chicas me escribís porque os preocupa que con los años esa zona ya no es tan tersa y se mueve cuando no debería Te traigo la solución!! Simplemente debemos entrenar DORSAL, además de todo el tren superior pero enfocándonos en esa zona para darle tensión muscular y que agarre tono!!! Pero tampoco te pongas a entrenarlo todos los días, con dos veces por semana es suficiente!! Ponte a ello y remediemos lo que no te gusta!!! #backworkout #dorsal #espaldaworkout #fittok #workout #gymtok #fyp #fypviral #foryou sonido original - Priscilla_bc