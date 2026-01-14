Liderar, maternar y descansar: cómo las mujeres redefinen el equilibrio en tiempos de vacaciones

Qué hacer para lograr el equilibrio

En este contexto, la organización aparece como una herramienta clave. Establecer límites claros, apoyarse en redes, generar acuerdos familiares y gestionar el tiempo con criterio son estrategias que marcan la diferencia. No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas mejor, con objetivos claros y prioridades definidas. “Hoy las mujeres no buscamos hacerlo todo, sino hacerlo con estrategia. Priorizar, planificar y soltar la idea de perfección es también una forma de liderazgo.Cuando una mujer se organiza con propósito, no se divide: se multiplica”, explica Valeria Díaz.

Durante las vacaciones, este enfoque cobra aún más relevancia. Lejos de ser solo un paréntesis, el receso se convierte en una oportunidad para repensar rutinas, redistribuir responsabilidades y fortalecer los vínculos familiares. También es un tiempo valioso para compartir con los hijos, descansar y aceptar que no existe un “plan ideal” que lo contemple todo.

Al igual que en el ámbito laboral, en las vacaciones es fundamental definir qué es urgente, qué se puede delegar y qué puede esperar. El liderazgo no se suspende: se adapta. Planificar, poner límites y permitirse disfrutar son formas concretas de ejercerlo.

Persisten, sin embargo, obstáculos como la culpa, los estereotipos de género y la presión social por “llegar a todo”. Frente a ese escenario, el verdadero cambio aparece cuando las mujeres priorizan lo importante sin exigencias imposibles. Cuando la organización es consciente, ganan la familia, el trabajo y el bienestar personal.

El crecimiento del poder femenino en espacios de decisión es una realidad. En ese camino, las mujeres siguen demostrando que liderar, emprender, gestionar y maternar no son roles opuestos, sino dimensiones que pueden convivir. No se trata de ser una “súper mujer”, sino de ejercer un liderazgo humano, estratégico y auténtico, tanto en lo profesional como en la vida cotidiana.