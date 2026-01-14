Quini 6 en vivo el sorteo 3339 de este miércoles 14 de enero de 2026: los números ganadores de hoy
El sorteo del Quini 6 número 3339 de este miércoles 14 de enero de 2026, que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe, tuvo como siempre un pozo millonario en premios.
Quini 6: sorteo del miércoles 14 de enero
- Nros: 7, 18, 25, 27, 37, 41
- Vacante ($ 5.029.709.022 de premio)
LA SEGUNDA
- Nros: 1, 16, 22, 24, 35, 41
- Vacante ($ 780.000.000 de premio)
REVANCHA
- Nros: 2, 3, 18, 22, 25, 36
- Vacante ($ 4.220.357.758 premio)
SIEMPRE SALE
- Nros: 7, 19, 26, 33, 36, 41
- 56 ganadores ($ 5.407.179 de premio)
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- $11.500.000.000
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
