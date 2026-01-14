Se adelantan las lluvias en Buenos Aires: a qué hora son las tormentas y dónde será un diluvio
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored coinciden en que es inminente el regreso de las lluvias y tormentas al AMBA. Los detalles.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no es para nada alentador en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que prevé un inminente regreso de las lluvias y tormentas, y mientras parece adelantarse el fenómeno, en algunas zonas del centro del país podría tratarse de un diluvio de gran magnitud.
La vuelta de las precipitaciones se da en el marco de una semana que transita con buenas condiciones del clima pero mucho calor. La jornada del miércoles tuvo nubosidad variable y una temperatura máxima que alcanzó los 34 grados.
Si bien se afianza la fecha del jueves como la del retorno del clima inestable, el pronóstico del organismo nacional prevé que se adelante a este mismo miércoles por la noche, para cuando tenía probabilidades de tormentas aisladas para zonas del AMBA.
A qué hora son las lluvias y tormentas más fuertes en el AMBA
Por un lado, el SMN prevé un diluvio impresionante para zonas del centro del país. Se mantenían los alertas, que en algunas regiones subía a naranja, con la posibilidad de que el área sea afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas; acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Para estas zonas afectadas se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
En cuanto al AMBA, el SMN estima un jueves con cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde; con temperaturas de entre 23 y 33 grados, todavía con calor.
El sitio especializado Meteored detalló que a las 15 horas llegarán las lluvias más débiles a la Ciudad y el conurbano, mientras que la tormenta sería entre las 18 y las 22 horas.
Ambos pronosticadores esperan que las condiciones mejoren a partir del viernes, con un cierre de semana que tendría cielo ligeramente nublado, con marcas térmicas de entre 18 y 28 grados.
