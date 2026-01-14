Se adelantan las lluvias en Buenos Aires: a qué hora son las tormentas y dónde será un diluvio

image Alerta por tormentas fuertes en varias zonas del país. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Para estas zonas afectadas se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En cuanto al AMBA, el SMN estima un jueves con cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde; con temperaturas de entre 23 y 33 grados, todavía con calor.

El sitio especializado Meteored detalló que a las 15 horas llegarán las lluvias más débiles a la Ciudad y el conurbano, mientras que la tormenta sería entre las 18 y las 22 horas.

meteored A qué hora serán las tormentas este jueves en el AMBA, según Meteored.

Ambos pronosticadores esperan que las condiciones mejoren a partir del viernes, con un cierre de semana que tendría cielo ligeramente nublado, con marcas térmicas de entre 18 y 28 grados.