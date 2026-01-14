Alerta por fuertes tormentas para Buenos Aires y otras provincias este jueves: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un jueves difícil en varios sectores del país, donde se espera que las lluvias traigan alivio a las altas temperaturas.
Además de las lluvias pronosticadas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó, en las últimas horas, una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores del país, incluyendo la parte sur del territorio bonaerense.
En este sentido, el organismo advirtió por un frente inestable para este jueves y detalló las recomendaciones a tener en cuenta ante las precipitaciones.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 7 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Buenos Aires, Salta, Jujuy, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Río Negro.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Además, hay alerta amarilla por lluvias para la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
