Los chats de la mujer hallada en Córdoba que anticipaban el horror: "Tiene cara de violador"
La mujer de 35 años fue encontrada maniatada y desorientada en un descampado tras estar dos días desaparecida. Aún no hay detenidos.
Tania S., de 35 años, fue encontrada con vida tras estar dos días desaparecida Córdoba: estaba maniatada y desorientada en un descampado de la ciudad de La Cumbre. La mujer había asistido el domingo a una cita pactada con un hombre que conoció por Facebook y desde entonces nada se sabía de ella.
“Qué bueno que me buscaron y encontraron”, fueron las primeras palabras que Tania le pronunció a su hermana Brisa cuando fue a identificarla a un hospital de La Cumbre. La mujer tenía golpes en la cabeza, el cuello y las piernas. Durante la madrugada fue trasladada a otro centro de salud en Córdoba capital, donde permanece internada.
“Entré a corroborar que sea ella, la saludé y me hicieron salir. Estaba re asustada, la tenían tapada con frazadas y su ropa está en peritaje”, detalló la hermana de la víctima en diálogo con ElDoce.tv. Aseguró, además, que Tania “no está bien” después de la pesadilla que tuvo que padecer.
Los chats que anticiparon el horror
Tras su hallazgo, se difundieron una serie de mensajes enviados por Tania a su familia antes de desaparecer. En varios hace referencia al aspecto del hombre con el que había pactado la cita.
“Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen”, le escribió Tania a su hija a las 19.06 tras avisarle que había llegado al parque, según los chats difundidos por ElDocetv. La mujer hizo así referencia a un conocido violador serial de Córdoba, Marcelo Sajen.
Luego le dijo: “Asco me da. Encima me dice ‘bonita tu eres’, ‘mamasita’. Ya le dije que a las 20:30 me voy”. Apenas unos minutos después, a las 19.20 le comentó a su hija que el hombre “supuestamente” la iba a llevar de regreso a su casa.
La situación cambió para las 20.20, cuando a través de un mensaje, Tania alertó: “Hija, se está poniendo denso. Yo, si veo algo raro, te aviso”. Le indicó que cenara y aseguró que le avisaba cuando iba a llegar.
Fue para las 20.53 cuando llegó un mensaje aún más alarmante: “Me dio un agua tenía un gusto a mierda”. Luego, agregó: “Hasta ahora está todo bien, hay mucha gente en el Parque Sarmiento”, puntualizó respecto a su ubicación y comentó que el hombre la había invitado a comer un choripán.
A los chats con su hija se sumaron los que también mantuvo más tarde con su hermana Brisa. “Ya me llevan estos dos que no sé quiénes son”, aseguró 22.38. Nueve minutos después, le comentó que estaban comiendo, tal como le había avisado antes.
Desde esa hora, 22.47, no pudieron volver a tener comunicación con Tania ni por llamada ni por mensajes, dado que el celular estuvo apagado o fuera de servicio.
Maniatada y desorientada: así fue el hallazgo de Tania en La Cumbre
El hallazgo se produjo el martes cerca de las 17.30 en un descampado de la localidad de La Cumbre, a 80 kilómetros del sitio donde se había encontrado con el hombre.
“A partir de un llamado, Bomberos voluntarios la encontraron en un sitio baldío a una cuadra del cuartel y de la plaza principal de nuestra localidad”, confirmó el intendente del lugar, Pablo Alicio. Detalló que la víctima estaba “tirada boca abajo y un poco desorientada” y “atada”.
Al momento de ser encontrada, Tania no recordaba su identidad. Tampoco tenía su celular ni sus documentos, solo su cartera. Fue gracias a un tatuaje y a la ropa que llevaba puesta, detalles que habían sido difundidos en la búsqueda a nivel nacional, que pudieron determinar que se trataba de la mujer desaparecida.
Tania fue trasladada al hospital municipal, donde recibió atención médica y psicológica. “Al principio no recordaba su identidad. Le costó bastante, estaba desorientada, cuando fue llevada al hospital empezó a hablar un poco más”, comentó el intendente en diálogo con La Voz En Vivo.
Respecto a los chats que trascendieron, indicó que le hicieron varios estudios a la víctima, cuyos resultados ya fueron agregados a la investigación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario