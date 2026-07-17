Liquidación de invierno: un supermercado remata camperas y chalecos con precios bajos

Entre los artículos disponibles se incluyen distintos diseños de camperas y chalecos para diferentes públicos, con variedad de talles y colores según la disponibilidad de stock de cada sucursal.

Por qué los supermercados ganan terreno en la venta de ropa

Los supermercados consolidaron su presencia en el negocio de la indumentaria mediante promociones permanentes y una oferta que combina productos de marca propia con prendas importadas.

Este fenómeno responde a varios factores que modificaron el funcionamiento del mercado:

La posibilidad de comercializar grandes volúmenes de mercadería . Las cadenas de hipermercados cuentan con una estructura logística que les permite negociar compras masivas y distribuir los productos en cientos de sucursales

. Las cadenas de hipermercados cuentan con una estructura logística que les permite negociar compras masivas y distribuir los productos en cientos de sucursales Las promociones bancarias y los acuerdos con billeteras virtuales permiten sumar beneficios adicionales sobre los precios publicados. En muchos casos, los consumidores pueden acceder a descuentos acumulables, cuotas sin interés o reintegros mediante determinados medios de pago

La incorporación de marcas internacionales junto con líneas propias desarrolladas por los supermercados. Carrefour, por ejemplo, comercializa prendas bajo su línea Tex, mientras que otras cadenas también incorporaron productos de marcas reconocidas del mercado internacional

Otro de los elementos que modificó el escenario del sector fue la mayor competencia derivada de la apertura comercial y de los cambios registrados en el esquema de importaciones.

La mayor disponibilidad de productos generó un escenario de competencia más amplio entre supermercados, comercios especializados y plataformas de comercio electrónico.

En ese contexto, las cadenas utilizan promociones temporales y campañas específicas para atraer consumidores hacia sus sectores de indumentaria.