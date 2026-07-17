Liquidación de invierno: un supermercado remata camperas y chalecos con precios bajos
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar las abrigos de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Carrefour lanzó una nueva promoción en su sector de indumentaria con camperas y chalecos seleccionados a un precio de $24.990 por unidad, una propuesta que estará vigente hasta el 30 de agosto tanto en los hipermercados de la cadena como en su tienda online.
Cómo es la promoción de Carrefour en camperas y chalecos
La cadena informó que los chalecos y camperas seleccionados tienen un valor de $24.990 cada uno durante la vigencia de la promoción.
La oferta se encuentra disponible hasta el 30 de agosto y alcanza a los productos incluidos dentro de la campaña comercial. Los consumidores pueden consultar los modelos disponibles tanto en los locales físicos como en la tienda online de Carrefour, donde también se encuentran detalladas las características de cada prenda.
La propuesta se suma a otras acciones comerciales que el supermercado desarrolla durante la temporada de invierno, período en el que la demanda de este tipo de prendas suele incrementarse.
Entre los artículos disponibles se incluyen distintos diseños de camperas y chalecos para diferentes públicos, con variedad de talles y colores según la disponibilidad de stock de cada sucursal.
Por qué los supermercados ganan terreno en la venta de ropa
Los supermercados consolidaron su presencia en el negocio de la indumentaria mediante promociones permanentes y una oferta que combina productos de marca propia con prendas importadas.
Este fenómeno responde a varios factores que modificaron el funcionamiento del mercado:
- La posibilidad de comercializar grandes volúmenes de mercadería. Las cadenas de hipermercados cuentan con una estructura logística que les permite negociar compras masivas y distribuir los productos en cientos de sucursales
- Las promociones bancarias y los acuerdos con billeteras virtuales permiten sumar beneficios adicionales sobre los precios publicados. En muchos casos, los consumidores pueden acceder a descuentos acumulables, cuotas sin interés o reintegros mediante determinados medios de pago
- La incorporación de marcas internacionales junto con líneas propias desarrolladas por los supermercados. Carrefour, por ejemplo, comercializa prendas bajo su línea Tex, mientras que otras cadenas también incorporaron productos de marcas reconocidas del mercado internacional
Otro de los elementos que modificó el escenario del sector fue la mayor competencia derivada de la apertura comercial y de los cambios registrados en el esquema de importaciones.
La mayor disponibilidad de productos generó un escenario de competencia más amplio entre supermercados, comercios especializados y plataformas de comercio electrónico.
En ese contexto, las cadenas utilizan promociones temporales y campañas específicas para atraer consumidores hacia sus sectores de indumentaria.
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