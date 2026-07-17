La FIFA definió la indumentaria para la final: qué camiseta usará Argentina ante España
El organismo confirmó los uniformes que utilizarán la Scaloneta y La Roja en la definición del Mundial 2026. El detalle que renovó la ilusión de los hinchas.
La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España continúa sumando detalles que alimentan la expectativa de millones de fanáticos. En las últimas horas, la FIFA oficializó la indumentaria que utilizarán ambos seleccionados en el encuentro decisivo y la noticia generó entusiasmo entre los simpatizantes argentinos por un dato cargado de simbolismo.
La Scaloneta dirigida por Lionel Scaloni disputará la final con la tradicional camiseta albiceleste, el uniforme que la acompañó en cada una de las consagraciones mundialistas obtenidas a lo largo de su historia. Se trata de la clásica casaca blanca con bastones celestes, una imagen inseparable de los títulos logrados en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.
La elección no pasó inadvertida para los hinchas, que rápidamente recordaron otro antecedente estadístico. En las dos finales mundialistas que la Albiceleste afrontó con la camiseta alternativa azul, el resultado fue adverso: primero frente a Alemania en Italia 1990 y luego nuevamente contra el conjunto alemán en Brasil 2014.
Argentina volverá a vestir la camiseta de sus grandes consagraciones en la final del Mundial 2026
Por ese motivo, muchos seguidores interpretaron la confirmación de la FIFA como un detalle que alimenta la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo. El uniforme principal de la Selección estará compuesto por la camiseta blanca con bastones celestes, shorts blancos con detalles negros y medias blancas que incorporan vivos celestes y azul marino, respetando el diseño tradicional utilizado durante el torneo.
También quedó definida la vestimenta del arquero argentino. Emiliano "Dibu" Martínez lucirá un conjunto verde claro con detalles negros tanto en la camiseta como en el pantalón corto, acompañado por medias del mismo color.
Del otro lado, España afrontará la final con su uniforme habitual. Los futbolistas de campo vestirán camiseta roja con mangas azul marino, shorts azul marino con detalles rojos y medias azules que incorporan vivos rojos y amarillos. El arquero español, Unai Simón, utilizará un uniforme completamente celeste con detalles amarillos distribuidos en la camiseta, el short y las medias.
La FIFA también dio a conocer otros aspectos vinculados a la organización visual del encuentro. Las pecheras destinadas a los suplentes ya tienen colores asignados: Argentina utilizará pecheras violetas, mientras que las correspondientes al banco español serán de color magenta.
Además, el organismo confirmó que el árbitro encargado de impartir justicia en el MetLife Stadium vestirá un uniforme negro con detalles dorados, una combinación reservada para las grandes definiciones del calendario internacional.
Los alcanzapelotas también tendrán una indumentaria específica para el partido decisivo, ya que vestirán prendas de color gris oscuro, siguiendo la estética definida por la organización del certamen.
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