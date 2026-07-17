La FIFA definió la indumentaria para la final: qué camiseta usará Argentina ante España

Dibu Martínez

Del otro lado, España afrontará la final con su uniforme habitual. Los futbolistas de campo vestirán camiseta roja con mangas azul marino, shorts azul marino con detalles rojos y medias azules que incorporan vivos rojos y amarillos. El arquero español, Unai Simón, utilizará un uniforme completamente celeste con detalles amarillos distribuidos en la camiseta, el short y las medias.

La FIFA también dio a conocer otros aspectos vinculados a la organización visual del encuentro. Las pecheras destinadas a los suplentes ya tienen colores asignados: Argentina utilizará pecheras violetas, mientras que las correspondientes al banco español serán de color magenta.

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Además, el organismo confirmó que el árbitro encargado de impartir justicia en el MetLife Stadium vestirá un uniforme negro con detalles dorados, una combinación reservada para las grandes definiciones del calendario internacional.

Los alcanzapelotas también tendrán una indumentaria específica para el partido decisivo, ya que vestirán prendas de color gris oscuro, siguiendo la estética definida por la organización del certamen.