Fuerte mensaje: AFA le respondió al Gobierno tras la polémica por la bandera de Malvinas

"En las relaciones internacionales existe un concepto conocido como poder blando: la capacidad de un país para influir, acercar posiciones y construir vínculos a través de su cultura, sus valores y sus símbolos. Pocos activos argentinos expresan ese poder con tanta fuerza como el fútbol", señala.

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El documento también destaca el prestigio alcanzado por el seleccionado nacional y por las principales figuras de la historia del fútbol argentino: "No es casualidad que, en cualquier rincón del planeta, la palabra 'Argentina' encuentre inmediatamente una asociación con el fútbol. Maradona, Messi, la Selección, los campeones del mundo, nuestros clubes, nuestros jugadores y nuestros entrenadores forman parte de un patrimonio cultural que proyecta la imagen del país mucho más allá de sus fronteras", sostiene.

Además, el comunicado afirma que ese reconocimiento internacional no beneficia únicamente al deporte, sino que también impacta positivamente sobre otros aspectos vinculados con el país. "También fortalece la Marca Argentina, impulsa el turismo, favorece los intercambios culturales, multiplica oportunidades comerciales y posiciona al país en la conversación global. Allí donde llega la Selección, también llega una parte de la identidad nacional", agrega.

La AFA también reivindicó el proyecto deportivo que permitió consolidar al seleccionado como una de las principales potencias del fútbol mundial durante los últimos años. "Nada de esto ocurre por generación espontánea. Detrás de cada logro existe un proyecto, una conducción y una planificación que entendieron que representar a la Argentina implica una enorme responsabilidad. El éxito deportivo es la consecuencia visible de un trabajo silencioso que comenzó hace años y que hoy encuentra reconocimiento en todo el mundo", destaca el texto.

Sobre el cierre, el organismo remarca que la institución tiene la responsabilidad de custodiar uno de los principales símbolos del país. "La Asociación del Fútbol Argentino tiene el orgullo de custodiar uno de los grandes patrimonios simbólicos del país. Porque cuando la Selección compite, también proyecta una manera de ser argentinos. Una identidad construida sobre el esfuerzo colectivo, el talento, el compromiso y la convicción de que los grandes objetivos siempre se alcanzan trabajando en equipo", afirma.

Finalmente, el comunicado concluye con una definición que resume el mensaje institucional difundido por la entidad: "En un mundo donde la reputación también se construye desde la cultura y el deporte, el fútbol argentino dejó de ser únicamente una pasión popular. Se convirtió en un activo estratégico de la Nación. En una herramienta de integración. En una carta de presentación. En un puente que conecta a la Argentina con millones de personas alrededor del planeta. Y cada vez que la celeste y blanca vuelve a salir a la cancha, ese patrimonio colectivo vuelve a crecer".