Fuerte mensaje: AFA le respondió al Gobierno tras la polémica por la bandera de Malvinas
Tras las repercusiones por la celebración de los jugadores argentinos tras el triunfo sobre Inglaterra, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un extenso comunicado.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este viernes un contundente documento institucional en medio de la controversia que se generó tras la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Sin mencionar de manera directa la polémica por la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", el organismo encabezado por Claudio Tapia publicó un mensaje que pone el foco en el rol de la Selección como uno de los principales emblemas del país y en el impacto que el fútbol argentino tiene a nivel internacional.
El texto apareció luego de varios días de repercusiones por la imagen de algunos futbolistas argentinos celebrando la clasificación a la final junto a una bandera alusiva a las Islas Malvinas, una escena que despertó críticas en el Reino Unido y derivó en pedidos para que la FIFA analizara lo ocurrido. Frente a ese escenario, se eligió responder con un documento de carácter institucional que trasciende el episodio puntual y reivindica el valor cultural, deportivo y simbólico del fútbol argentino.
La publicación lleva como título "El fútbol argentino, un activo estratégico de la Nación" y desarrolla un extenso análisis sobre la influencia que ejerce la Selección como herramienta de representación internacional. "Hay riquezas que no figuran en las reservas de un Banco Central. No cotizan en bolsas internacionales ni se transportan en barcos. Sin embargo, generan prestigio, confianza, reconocimiento y oportunidades para un país entero. El fútbol argentino es una de ellas", comienza el comunicado.
El contundente comunicado de la AFA tras la polémica por la bandera de Malvinas
A lo largo del texto, la AFA sostiene que cada presentación del seleccionado nacional trasciende el plano estrictamente deportivo y representa la identidad del país frente al resto del mundo. "Cada vez que la Selección Argentina sale a una cancha, no solo representa a una asociación deportiva. Representa a la Argentina. Lleva consigo una identidad, una historia y una forma de entender el juego que el mundo reconoce, respeta y admira", expresa el organismo.
Uno de los conceptos centrales del comunicado es el del denominado "poder blando", una herramienta utilizada en las relaciones internacionales para describir la capacidad de un país de proyectar influencia mediante su cultura, sus valores y sus símbolos. En ese sentido, la AFA sostiene que pocas expresiones representan mejor ese fenómeno que el fútbol argentino.
"En las relaciones internacionales existe un concepto conocido como poder blando: la capacidad de un país para influir, acercar posiciones y construir vínculos a través de su cultura, sus valores y sus símbolos. Pocos activos argentinos expresan ese poder con tanta fuerza como el fútbol", señala.
El documento también destaca el prestigio alcanzado por el seleccionado nacional y por las principales figuras de la historia del fútbol argentino: "No es casualidad que, en cualquier rincón del planeta, la palabra 'Argentina' encuentre inmediatamente una asociación con el fútbol. Maradona, Messi, la Selección, los campeones del mundo, nuestros clubes, nuestros jugadores y nuestros entrenadores forman parte de un patrimonio cultural que proyecta la imagen del país mucho más allá de sus fronteras", sostiene.
Además, el comunicado afirma que ese reconocimiento internacional no beneficia únicamente al deporte, sino que también impacta positivamente sobre otros aspectos vinculados con el país. "También fortalece la Marca Argentina, impulsa el turismo, favorece los intercambios culturales, multiplica oportunidades comerciales y posiciona al país en la conversación global. Allí donde llega la Selección, también llega una parte de la identidad nacional", agrega.
La AFA también reivindicó el proyecto deportivo que permitió consolidar al seleccionado como una de las principales potencias del fútbol mundial durante los últimos años. "Nada de esto ocurre por generación espontánea. Detrás de cada logro existe un proyecto, una conducción y una planificación que entendieron que representar a la Argentina implica una enorme responsabilidad. El éxito deportivo es la consecuencia visible de un trabajo silencioso que comenzó hace años y que hoy encuentra reconocimiento en todo el mundo", destaca el texto.
Sobre el cierre, el organismo remarca que la institución tiene la responsabilidad de custodiar uno de los principales símbolos del país. "La Asociación del Fútbol Argentino tiene el orgullo de custodiar uno de los grandes patrimonios simbólicos del país. Porque cuando la Selección compite, también proyecta una manera de ser argentinos. Una identidad construida sobre el esfuerzo colectivo, el talento, el compromiso y la convicción de que los grandes objetivos siempre se alcanzan trabajando en equipo", afirma.
Finalmente, el comunicado concluye con una definición que resume el mensaje institucional difundido por la entidad: "En un mundo donde la reputación también se construye desde la cultura y el deporte, el fútbol argentino dejó de ser únicamente una pasión popular. Se convirtió en un activo estratégico de la Nación. En una herramienta de integración. En una carta de presentación. En un puente que conecta a la Argentina con millones de personas alrededor del planeta. Y cada vez que la celeste y blanca vuelve a salir a la cancha, ese patrimonio colectivo vuelve a crecer".
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