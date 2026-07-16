Le robaron su auto en el estacionamiento de un supermercado y 10 años después cobrará una indemnización

Por qué la Justicia falló contra el supermercado de Temperley

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, no hizo lugar a las razones de la empresa para no responsabilizarse del robo en su estacionamiento.

El juez Pablo Daniel Frick entendió que el estacionamiento constituye un servicio que los supermercados ofrecen. En ello sostuvo que lo incluyen para que sea sencillo el acceso de los clientes y fomentar el aumento de la concurrencia.

La sentencia, si bien no está firme y la empresa podrá apelar, refuerza un criterio que ya había sido sostenido por distintos tribunales: cuando un comercio ofrece un estacionamiento para sus clientes como parte de su actividad, asume un deber de seguridad respecto de los autos allí estacionados.

Fue al supermercado, le robaron su Torino TSX del estacionamiento y diez años después cobrará una indemnización millonaria.

Cómo se calculó la indemnización al dueño del auto Torino

De acuerdo a lo que indica el fallo, se contabilizaron unos $15 millones por el valor del vehículo de la marca Renault modelo Torino TSX. En el monto final, se sumaron $2 millones por la privación de uso.

Finalmente, fijó una reparación integrada por:

$15 millones por el valor del vehículo.

por el valor del vehículo. $2 millones por la privación de uso.

En cambio, rechazó los pedidos de daño moral y daño emergente porque consideró que no habían sido debidamente acreditados durante el proceso.