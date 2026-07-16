Le robaron su auto en el estacionamiento de un supermercado y 10 años después cobrará una indemnización
Un fallo de primera instancia concluyó que el comercio incumplió su deber de custodia sobre los vehículos de sus clientes.
Un juez condenó a un supermercado ubicado en el partido de Lomas de Zamora a pagarle 17 millones de pesos, más intereses a un hombre al que le robaron el auto en el estacionamiento del comercio.
El caso recorrió un extenso camino judicial hasta llegar a una resolución que puede convertirse en un antecedente para otros consumidores que atraviesen una situación similar.
El robo del vehículo ocurrió en el año 2016 y el daminificado decidió hacer la denuncia contra el local comercial para lograr obtener un resarcimiento por el hecho de inseguridad.
El auto, un Torino TSX no contaba con un seguro contra robo, por lo que el propietario no tenía forma de hacer el reclamo oficial de forma particular sin accionar contra el local comercial.
Si bien el camino judicial y el proceso favorable para el cliente demoró una década, el cliente pudo ser indemnizado, aunque nunca volvió a recuperar el valor del auto de colección.
Por qué la Justicia falló contra el supermercado de Temperley
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, no hizo lugar a las razones de la empresa para no responsabilizarse del robo en su estacionamiento.
El juez Pablo Daniel Frick entendió que el estacionamiento constituye un servicio que los supermercados ofrecen. En ello sostuvo que lo incluyen para que sea sencillo el acceso de los clientes y fomentar el aumento de la concurrencia.
La sentencia, si bien no está firme y la empresa podrá apelar, refuerza un criterio que ya había sido sostenido por distintos tribunales: cuando un comercio ofrece un estacionamiento para sus clientes como parte de su actividad, asume un deber de seguridad respecto de los autos allí estacionados.
Cómo se calculó la indemnización al dueño del auto Torino
De acuerdo a lo que indica el fallo, se contabilizaron unos $15 millones por el valor del vehículo de la marca Renault modelo Torino TSX. En el monto final, se sumaron $2 millones por la privación de uso.
Finalmente, fijó una reparación integrada por:
- $15 millones por el valor del vehículo.
- $2 millones por la privación de uso.
En cambio, rechazó los pedidos de daño moral y daño emergente porque consideró que no habían sido debidamente acreditados durante el proceso.
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